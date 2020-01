OR – Município entra em estado de atenção pelo volume de chuva

A Defesa Civil de Itapira informou na manhã desta segunda-feira, 13, que o município entrou em estado de atenção devido ao grande volume de chuva anotado neste fim de semana. Ao todo, foram 90 milímetros nos últimos três dias e 70 milímetros somente entre as 7h00 de domingo e 7h00 desta segunda. Os dados são do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

A Defesa Civil Estadual já relacionou Itapira junto aos municípios em estado de atenção. A Defesa Civil local já iniciou o monitoramento em rios, córregos e encostas e se mantém alerta para atendimento de ocorrências.

Ontem a Defesa Civil de Itapira atendeu duas ocorrências de queda de muro no bairro Machadinho, dois casos de escorregamento de terra – um no bairro Tanquinho e outro na SP 352, próximo ao acesso para a Usina Virgolino de Oliveira, e uma invasão de água por enxurrada.

Não houve vítimas em nenhum dos casos, apenas perdas materiais no caso da invasão de água. As famílias afetadas já estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Promoção Social e Vigilância Sanitária e as equipes da Defesa Civil e Secretaria de Serviços Públicos também estão dando o respaldo necessário.

No caso dos escorregamentos, o caso da SP 352 foi solucionado pela Intervias. Já os reparos da estrada municipal do Tanquinho ficaram sob os cuidados da Secretaria de Serviços Públicos.

