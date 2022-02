Município retoma projeto “Primeiros Olhares” em março

O prefeito de Holambra, Fernando Capato (PSD), se reuniu nesta terça-feira (22) com representantes dos departamentos municipais de Saúde, Educação e Promoção Social, além do Fundo Social de Solidariedade, para definir o cronograma de atividades do mutirão oftalmológico a ser feito nas unidades públicas de ensino por meio do Programa Primeiros Olhares, lançado em 2021. A iniciativa irá contemplar este ano cerca de 900 estudantes da rede municipal entre 6 e 10 anos e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O processo inclui a realização de teste para verificar se o aluno apresenta alguma dificuldade para enxergar, encaminhamento para médico especialista caso seja necessário e a disponibilização gratuita de armação e lentes corretivas.

A triagem será iniciada no mês de março e ocorrerá na unidade em que o estudante está matriculado. Na semana do dia 7 do próximo mês, alunos começarão a levar para casa as autorizações para a realização dos exames. É importante que os pais entreguem o documento assinado até o dia 11 para que as crianças possam participar do mutirão.

“Essa iniciativa, promovida pelo Fundo Social e liderada por minha esposa, Yvonne Schouten Capato, é de extrema importância pois irá melhorar o dia a dia e, sobretudo, o rendimento escolar dos estudantes. Problemas de visão podem comprometer o aprendizado e, consequentemente, o futuro de uma criança”, avalia o prefeito. “A partir da identificação de dificuldades, faremos com que esses alunos possam ter as mesmas chances de aprendizado e desenvolvimento dos demais”.

No ano passado, cerca de 600 alunos participaram da ação e 58, diagnosticados com problemas de visão, receberam os óculos gratuitamente.