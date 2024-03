MUNICÍPIOS DA RMC DEFINEM AÇÕES CONJUNTAS PARA CONTER AVANÇO DA DENGUE

Foto: Ivair Oliveira

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) irá adotar uma série de ações conjuntas de combate à proliferação da dengue nos 20 municípios. Entre as ações estão a realização de mutirões conjuntos e a criação de um comitê metropolitano para acompanhamento dos números da doença.

A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira, dia 8 de março, durante reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da RMC, realizada no Salão Azul da Prefeitura de Campinas.

A reunião foi liderada pelo prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho da RMC, Gustavo Reis, ao lado do prefeito de Campinas, Dário Saadi. O encontro também contou com a presença de outros prefeitos, além de secretários de Saúde e especialistas na área.

Márcia Pacóla, diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado; Ronald Gonçalves, diretor do DRS 7; Eliziário Barbosa, diretor executivo da Agemcamp; Capitão Rodrigo Fiorentin, da Defesa Civil de São Paulo, e Andréa Von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, também participaram.

“Nós, prefeitos, sofremos muito em 2020, 2021 e 2022 por causa da pandemia da Covid, e agora também estamos sofrendo com o avanço da dengue. Por isso, falei com o Dário para fazermos essa reunião emergencial para discutir ações conjuntas entre os municípios”, explicou Reis. “Essas ações conjuntas são importantes para o enfrentarmos essa epidemia de dengue, assim como conseguimos unir forças contra a Covid”, completou.

Confira as ações conjuntas aprovadas:

1 – Mutirão conjunto dos municípios;

2 – Criação de um comitê metropolitano da dengue centralizado em Campinas;

3 – Pedido de engajamento das associações comerciais, imobiliárias, igrejas e sociedade para conscientização de todos os moradores;

4 – Reforço das ações de saúde nas divisas das cidades;

5 – Uso da telemedicina para acompanhamento dos casos;

6 – Pedido de mais vacinas ao Estado para a RMC;

7 – Pedido de apoio do Exército aos municípios.