Municípios retiram em São Paulo material de reforço da Campanha do Agasalho 2024

Representantes de Ariranha, Nova Europa, Santo Antônio da Alegria, Santo Antônio de Posse, São Joaquim da Barra e São Miguel Arcanjo estiveram no depósito do FUSSP e retiraram o kit da campanha

O Fundo Social de São Paulo segue com a distribuição de caixas da Campanha do Agasalho 2024 para os municípios do Estado. Nesta terça-feira, dia 23 de julho, estiveram no depósito do FUSSP representantes das cidades de Ariranha, Nova Europa, Santo Antônio da Alegria, Santo Antônio de Posse, São Joaquim da Barra e São Miguel Arcanjo para recolher o material de reforço da campanha.

Cada cidade está recebendo 10 caixas e 10 cartazes da campanha, que serão colocados em locais de maior visibilidade nas ruas, de acordo com o mapa de distribuição traçado pelo próprio município. A distribuição do material vai até o dia 25 de julho.

Com o slogan “Todos Precisam de um Manto”, a campanha deste ano busca estabelecer um paralelo entre o manto sagrado do esporte – as camisetas e bandeiras dos times – e o cobertor, item essencial para aquecer quem mais precisa durante o inverno.

A campanha visa mobilizar a população paulista para a doação prioritariamente de cobertores e roupas de inverno, incentivando a solidariedade em todas as regiões do estado. Para dar visibilidade ao trabalho serão realizadas diversas ações de marketing e também nas redes sociais para incentivar as pessoas a participarem.

Como nos anos anteriores, o Fundo Social também vai adquirir 125 mil cobertores com recursos próprios, que serão distribuídos entre os municípios paulistas, de acordo com índices de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Jogadores

Este ano, a campanha conta com a participação de jogadores de futebol dos times paulistas, tanto da primeira quanto da segunda divisão. Vídeos semanais estão sendo lançados nas redes sociais, destacando jogadores falando sobre a importância das doações. Esses vídeos estão sendo divulgados nas redes sociais dos clubes, do Fundo Social (@fundosocialsp) e do Governo do Estado (@governosp).

Além das publicações online, a Campanha do Agasalho realizará duas ações surpresas durante jogos do Campeonato Brasileiro.

Doações em espécie

Quem quiser também poderá colaborar com doações em dinheiro na conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil. Os dados são:

Conta corrente nº 19.771-8

Agência nº 1897-X

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Pix: doacoesfussp@sp.gov.br