Museu das Ilusões, maior acervo de ilusão ótica do mundo, é atração no Parque D. Pedro Shopping

As ilusões óticas mostram que nossa mente tende a fazer suposições sobre o mundo e na busca de ajustar as imagens a partir de um sentido ou de informações pré-adquiridas, podemos visualizar o que não é real. O estudo das ilusões óticas traz um paradigma para nossa existência: O que pensamos que estamos vendo, muitas vezes não é: a verdade!

Para explicar como isso acontece na prática, o Museu das Ilusões, maior acervo de ilusão ótica do mundo, volta a Campinas, no Parque D. Pedro Shopping, onde inaugurou há exatos 3 anos atrás. Entre o período de estréia do projeto e seu retorno a Campinas, o acervo cresceu substancialmente e retorna com muitas novidades.

Instalado em uma área de mais de 1.500 m² de exposição, o Museu das Ilusões contará com mais de 80 atrações, ótima circulação e acessibilidade. Programação excelente para fazer em família, grupos de amigos e até excursões de turismo e estudo do meio para escolas.

Sabe aquela situação que causa na gente uma chacoalhada no cérebro para ver se realmente temos certeza do que vemos?! Essa é uma das sensações que o Museu das Ilusões provoca, além de muitos risos e desafios as nossas certezas. Uma boa pedida para se divertir em família e descontrair. São experiências divertidas de ilusões de ótica, que irão brincar com o cérebro e com a razão.

Inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo, museus com temática similar são o maior sucesso na Europa e EUA. Ao longo de apenas 3 anos de existência, o Museu das Ilusões se tornou o maior acervo do mundo em ilusão ótica, reunindo experiências divertidas, que intrigam o público e a lógica.

“Recebemos o Museu pela primeira vez em 2019 e foi um grande sucesso. É um privilégio receber novamente no Parque D. Pedro Shopping uma atração que incentiva a cultura e a ciência. Um passeio divertido e inesquecível para brincar com a mente”, afirma a gerente de marketing, Taís Tavares. A expectativa é receber visitantes de todo interior de São Paulo para visitar o Museu das Ilusões no Parque D. Pedro Shopping.

Segundo Paulo Zimmermann, Diretor Executivo do Museu das Ilusões, a exposição em Campinas ganhou mais espaço e mais atrações, o que irá surpreender a todos com a dimensão do acervo desenvolvido. Além do acervo que iniciou o projeto como o Poço do Infinito, Cadeira 3D, Sala dos Gigantes, Guarda Chuva, Casa Invertida, Seis de Mim, Juntos e Misturados, entre outras, foram sendo construídas várias peças novas como o Vaso ou Faces, Emoções, Beatles, entre outras novidades. Desenvolvemos peças novas regularmente, para que o público conte com novidades, se surpreenda e, principalmente, possa passar momentos agradáveis com quem mais gosta.

Lançado em julho de 2019, com um acervo bem mais enxuto, o projeto já passou por 7 cidades e irá percorrer as principais cidades do país. Neste período, o museu recebeu mais de 350 mil visitantes. Uma das explicações de tanto sucesso, é que o museu reúne diversão e conhecimento sobre ilusões visuais, mensagens subliminares e a relação entre tempo, espaço e consciência, capaz de entreter o público, de forma lúdica e interativa. Além de espaços instagramáveis, com os painéis 3D, que divertem com fotos e filmagens de situações que parecem impossíveis.

Os criadores do Museu das Ilusões

A história destas duas exposições tem muitos pontos de convergência, um deles é o curador, o físico e professor Julio Abdalla, criador da ExperCiência, que viajou mais de 30 cidades e se tornou a maior exposição científica itinerante do Brasil. Este feito, levou ao encontro com o consultor e assessor de projetos de entretenimento, Paulo Zimmermann. Para criar o Museu das Ilusões, eles pesquisaram e fizeram algumas imersões por museus dos EUA e Europa em busca de inspirações para reunir o melhor acervo.

Foi da união do conhecimento destes dois especialistas que nasceu a idéia do Museu das Ilusões, fruto da criatividade desse encontro. Ambos tinham em comum o interesse por museus interativos e de entretenimento, e adoravam pesquisar e viajar em busca de experiências interessantes pelo país e pelo exterior.

“Desde sempre fui apaixonado pela física e pela mente e sempre senti falta de oportunidades de vivência experimental aos estudantes do Brasil. Viajando por alguns museus de ciências pelo mundo, sempre questionei o porquê não oferecer experiências similares às pessoas do meu país: daí nasceu a ExperCiência e o Museu das Ilusões, que ficaram incríveis e agora voltam ao Parque D. Pedro Shopping, como a maior coleção de ilusão de óptica do mundo” – diz Julio Abdalla.

“Conheci o Julio em uma instalação da ExperCiência, que se tornou a maior exposição itinerante de ciências do país. Foi amor à primeira vista, pela exposição e pela paixão que ele tinha pelo assunto. Ajudei a levar a ExperCiência às principais cidades do país e há quase cinco anos iniciamos o projeto do Museu das Ilusões, que é um enorme sucesso de público e crítica”, contou Paulo. Sou muito grato por ter crescido em Campinas e fiz questão de inaugurar o projeto aqui. Agora, retornamos ao Parque D. Pedro com um acervo maior e com muitas novidades. Tenho certeza de que as pessoas vão se surpreender com o tamanho que a exposição chegou em tão pouco tempo e vão se divertir muito” – diz Paulo Zimmermann.



Serviço:

Museu das Ilusões

Parque D. Pedro Shopping – Entrada das Pedras

Funcionamento: de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, com entradas até às 21h e domingos das 12h às 20h, com entradas até às 19h.

Valor dos Ingressos: R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 meia entrada.

Valor promocionais para grupos e famílias com três pessoas ou mais:

3 pessoas – R$ 75,00, 4 pessoas – R$ 100,00, 5 pessoas – R$ 125,00

Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla: https://bileto.sympla.com.br/

