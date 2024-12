Museu de História Natural assina acordo de cooperação com o IFSULDEMINAS

No dia 19 de novembro de 2024 o Museu de História Natural de Itapira assinou um termo de cooperação com o Instituto Federal de Educação, ciência e tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), visando a cooperação para a realização de projetos de interesse comum. O acordo tem vigência de 36 meses.

Os objetivos do acordo são: estabelecer ações conjuntas com a finalidade de desenvolvimento de trabalhos, serviços e/ou pesquisas científicas aplicadas; Fortalecer os interesses educacionais por meio de reuniões para discutir assuntos de interesse comum; Difundir o conhecimento adquirido com a divulgação dos resultados obtidos em periódicos nacionais e internacionais, congressos, simpósios e demais eventos científicos; Participar de Editais externos de fomento para a execução conjunta de projetos de ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão e inovação com foco no desenvolvimento sustentável; Fortalecer as parcerias e trabalhos em conjunto com os Grupos de Estudo (GE) e Grupos de Pesquisa (GP) do IFSULDEMINAS.

Como primeira ação do acordo, um curso de taxidermia com duração de 30 horas está sendo realizado no Laboratório de zoologia do Instituto com previsão de término para o dia 17 de dezembro. Esse curso é voltado para os grupos de estudos e de pesquisa do Museu de História Natural Professor Laércio Loures de Inconfidentes, MG e do Museu de Ciências Naturais José Alencar de Carvalho de Machado, MG.

Na primeira semana de curso, os alunos dos referidos museus, sob a instrução do taxidermista do museu de História Natural de Itapira, realizaram a técnica de preparação de aves para exposição museológica. Cumpre ressaltar que os animais utilizados no curso são animais provenientes de atropelamentos e zoológicos da região. Nenhum animal foi morto para tal finalidade.