Música e mercado de trabalho é tema de palestra do projeto Música na Villa

O tema será abordado pelo pianista, compositor e produtor musical Rogério Rochlitz

O Centro Cultural Vicente Musselli, em Valinhos (SP), vai receber a palestra “Música e Mercado de Trabalho”, apresentada pelo pianista, compositor e produtor musical Rogério Rochlitz, que estudou piano clássico e se formou em Música Popular pela Unicamp. O evento será uma oportunidade para os alunos e professores da rede pública de ensino saberem um pouco mais sobre música instrumental e mercado de trabalho.

A apresentação, que faz parte do projeto Música na Villa, vai acontecer no dia 7 de novembro, às 14h, em local acessível para PCD e que contará com a participação de um intérprete de libras. Os interessados poderão fazer a inscrição a partir do dia 01/11/2022 no link – https://bityli.com/FXGWpgig

Apresentado pelo Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, Música na Villa é patrocinado pelas empresas Chem-Trend Brasil e SurTec do Brasil e produzido pela AH7 Gestão Cultural em parceria com a Villa 7 Produções Culturais. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Valinhos, através da Secretaria de Cultura. Acompanhe a programação em: http://www.musicanavilla.com.br/site/

SERVIÇO

Palestra “Música e Mercado de Trabalho”

Local: Centro Cultural Vicente Musselli

Endereço: Rua Itália, 267 – Centro de Valinhos (SP)

Dia: 7 de novembro de 2022

Horário: 14h

Ingressos: Para participar do evento será necessário fazer a inscrição a partir do dia 01/11/2022 no link – https://bityli.com/FXGWpgig

Acessibilidade: O local é acessível para PCD e o show contará com a participação de um intérprete de libras.

EVENTO GRATUITO