Musicalização infantil

Complementando os eventos comemorativos do ‘mês das crianças’, aconteceu na noite da quarta-feira (25), uma ‘Oficina de Musicalização Infantil’, realizada no ‘Auditório 15 de Outubro’, sediado na ‘Escola Paulo Freire’.

A oficina foi ministrada pela professora de música Dra. Maria Flávia Barbosa, disponibilizada livremente para crianças de quatro a seis anos e aos alunos da ‘Escola Municipal de Música’, Projeto Villa-Musical, integrante da Secretaria Municipal de Educação.

O evento foi um ‘masterclass’, uma aula dada por um especialista do segmento de musicalização para crianças, convidado pelo ‘Villa-Musical’, realizado gratuitamente ao público infantil.