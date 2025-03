MUTIRÃO CONTRA A DENGUE VISITA 1.126 CASAS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no sábado e domingo – 15 e 16, das 8h às 13h – mais um mutirão de combate à dengue, visitando desta vez os bairros Florianópolis e Capela de Santo Antônio.

Durante esse período as equipes visitaram 1.126 casas. Desse total 642 foram inspecionadas, 435 estavam fechadas, 10 desocupadas, além de 39 recusas.

No próximo final de semana – 22 e 23 – as equipes continuarão com as visitas na Capela de Santo Antônio, além do Jardim Primavera.

O objetivo dos mutirões é identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Os agentes visitam as residências e orientam os moradores sobre os riscos das doenças, oferecendo dicas práticas para evitar o acúmulo de água em áreas internas e externas das casas.

A secretaria também destaca que a prevenção é a melhor forma de combater a dengue. Evitar acúmulo de materiais inservíveis, não estocar pneus em áreas descobertas, não acumular água em lajes ou calhas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir bem tonéis e caixas d’água, receber a visita do agente de saúde, são algumas iniciativas que devem ser adotadas pelos moradores.

Foto : Arquivo PMJ