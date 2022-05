Mutirão da Saúde começa neste sábado com exames ginecológicos

Durante todo o dia a equipe da saúde estará no local de plantão para atender população que necessita de consulta ginecológica

Com o objetivo de atender mais pacientes e reduzir a fila de espera, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, realizará o Mutirão da Saúde para oferecer consultas médicas em diferentes regiões da cidade. No próximo sábado, dia 21, será realizado o mutirão da ginecologia na Unidade Básica de Saúde (UBS) Miguel Martini.

O diferencial dessa nova ação é que ela acontecerá com horário estendido, das 7h às 19h. Ou seja, durante todo o dia a equipe da saúde estará no local de plantão para atender população que necessita de consulta ginecológica.

Para passar pelo ginecologista é necessário fazer um pré agendamento na própria UBS ou nas unidades XII de Setembro e Zambon hoje, dia 19, e amanhã, dia 20. Quem preferir, também pode pré-agendar a consulta pelo aplicativo do Cartão Cidadão de Jaguariúna “CCC”.

Segundo a secretária de Saúde, Maria do Carmo Pelisão, o mutirão seguirá acontecendo em Jaguariúna nos próximos três meses em novas datas e locais de acordo com a necessidade. “Nosso principal objetivo é diminuir os impactos causados pela pandemia nos últimos dois anos. Nós constatamos o aumento na procura por atendimentos e com o mutirão conseguiremos atender mais pacientes nos próximos meses”, concluiu a secretária.

MAIO VERMELHO

No mesmo dia, 21, a campanha Maio Vermelho também acontecerá na UBS Miguel Martini.

Uma equipe de saúde bucal estará na unidade realizando avaliação nos pacientes com o objetivo de prevenir o câncer bucal.