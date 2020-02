MUTIRÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 29 DE FEVEREIRO EM JAGUARIÚNA

A secretaria municipal de saúde de Jaguariúna, com o apoio de equipes do setor de zoonoses e controle de vetores, realiza no sábado, dia 29, um Mutirão de combate ao mosquito Aedes Aegypti. Os moradores de quatro bairros da cidade vão receber a visita dos agentes que combatem o mosquito.

Das 8h às 16h as equipes da saúde visitarão casa a casa nos seguintes bairros: XII de setembro, Dona Luiza, Mario Finotelli e Jardim Imperial.

O objetivo do Mutirão é orientar os moradores sobre como evitar combater o mosquito Aedes Aegypti.

A secretária de saúde, Maria do Carmo Oliveira Pelisão, lembra que além da dengue, o Aedes Aegypti também é transmissor de zica e chikungunya e é importante evitar a proliferação. “Nós contamos com a ajuda da população para evitar que esses números aumentem ainda mais.”, alertou a secretária.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira