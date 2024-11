Mutirão de Renegociação de Dívidas: Milhares de Brasileiros Podem Limpar o Nome com Descontos Exclusivos

Começa nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, um mutirão nacional inédito de renegociação de dívidas que vai até o dia 29 de novembro. Durante esse período, consumidores terão a chance de renegociar suas pendências em mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo Brasil. A iniciativa conta com a participação de mais de mil empresas dos setores de varejo, telecomunicações, água, energia e bancos, oferecendo condições especiais de pagamento, como descontos e parcelamentos, em parceria com o Serasa.

Para auxiliar no processo, técnicos e especialistas em finanças estarão disponíveis em agências selecionadas nas capitais entre os dias 4 e 6 de novembro. Esses profissionais vão orientar os consumidores sobre a melhor forma de organizar suas finanças e escolher condições de pagamento que caibam no bolso. Atualmente, mais de 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes, uma situação que afeta diretamente a economia do país.

Para participar, é simples: basta se dirigir a uma agência dos Correios com documentos pessoais em mãos. No local, o consumidor poderá consultar suas dívidas no sistema do Serasa e negociar diretamente os termos de pagamento com as empresas envolvidas. Este é o momento para quem deseja iniciar o ano de 2025 com as contas em dia e uma saúde financeira mais equilibrada.

Reportagem, Kristine Otaviano

Agência Voz