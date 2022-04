Mutirão de serviços beneficia moradores da região do Campo Belo no sábado

A ação acontece na Escola Estadual Celeste Palandi de Mello, das 9h às 12h30, e está sendo organizada pelo grupo de voluntários “Formiguinhas Solidárias”, em parceria com o Rotary Club´s de Campinas, a Secretaria de Assistência Social de Campinas e a Comissão de Direitos humanos da OAB Campinas. Durante o período serão oferecidos serviços de orientação jurídica, aferição de pressão, fornecimento de mudas de plantas comestíveis, entre outros. Também será oferecida a atualização do Cadastro Único, (CadÚnico).

Os moradores da região do Campo Belo, em Campinas, terão uma manhã de sábado diferente no próximo dia 30 de abril. Um mutirão de serviços, organizadopelo grupo voluntário “Formiguinhas Solidárias”, em parceria com o Rotary Club´s de Campinas, a Secretaria de Assistência Social de Campinas e a Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, oferecerá serviços, orientação e atividades para a população da região, que tem grande parte dos moradores vivendo em situação de vulnerabilidade. A ação contará com a ajuda de 110 voluntários e acontecerá das 9h às 12h30, na EscolaEstadual Celeste Palandi de Mello.

Durante o período, os moradores receberão orientação jurídica, oferecida pela UniMetrocamp, e de Direito de Família, pelos professores e alunos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Uma equipe da Guarda Municipal estarápresente com a Sala Lilás para prestar orientação e acolhimento em relação à violência doméstica, e com os cães da GM pra interação com as pessoas que estiverem no evento. A Faculdade São Leopoldo Mandic realizará aferição de pressão arterial e da circunferência abdominal, além de rodas de conversas sobre o uso e abuso de álcool e drogas e orientação sobre como reconhecer a depressão e a ansiedade. Também será possível realizar medição de glicemia para quem tiver interesse.

Além disso, professores da UniMetrocamp também orientarão sobre como realizar a manutenção nas caixas d´água e de gordura. Já a equipe do Centro de Hematologia e Hemoterapia fará a triagem de possíveis doadores de sangue. Quem comparecer ao evento receberá mudas de plantas comestíveis, com orientação sobre o preparo. A programação cultural fica por conta de moradores da região, que farão apresentações de capoeira, karatê e poesia.

A Secretaria de Assistência Social de Campinas também está apoiando a iniciativa, disponibilizando duas vans do Cadastro Único (CadÚnico), que estarão disponíveis durante as três horas do evento, para a regularização dos cadastros dos moradores a fim de que possam estar habilitados para receber o Auxílio-Brasil (antigo Bolsa Família), entre outros.

Sobre o Formiguinhas Solidárias

O grupo existe há dois anos e surgiu a partir da necessidade de arrecadar 50 cestas básicas para catadores de materiais recicláveis que passavam necessidades, sem poder trabalhar devido à pandemia. Hoje, mais de 1.000 famílias da região em situação de vulnerabilidade são atendidas pelos voluntários. Além disso, é feito um trabalho de cadastramento detalhado de todas as pessoas que são auxiliadas para entender e, dentro do possível, atender as dificuldades individuais de cada família, resgatando a dignidade de quem recebe a ajuda. As visitas às residências permitem compreender a realidade vivida pela população da região. A distribuição das cestas básicas,frutas, legumes, kit´s de higiene e de legumes acontece todos os sábados, beneficiando as famílias cadastradas. Além dos alimentos, são doados móveis, roupas, livros e brinquedos.

Desde o início do projeto, mais de 6000 cestas básicas e kits de higiene já foram entregues, além da realização de ações de Natal, quando foram distribuídas mais de 500 cestas-básicas. O grupo não possui nenhuma ajuda financeira fixa, por isso toda semana são feitos pedidos de doação para que seja possível viabilizar a compra dos alimentos.

Serviço:

Dia 30/04, sábado, das 9h às 12h30

Local: Escola Estadual Celeste Palandi de Mello – R. Dr. Ademir Cubero Ruano, 460 – Jardim Campo Belo

Programação Cultural:

9h – Abertura

9h15 – Apresentação de Capoeira – Grupo Guanabara Mestre Di Mola e Mestre Espigão e Professor Morphy

10h30 – Projeto Leões de Judah – Dojô Phoenix Karatê

11h15 – Poeta e Escritor Jeferson Luiz “Cabeça”