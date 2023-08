Mutirão de Ultrassom com Agendamento Fechado em Engenheiro Coelho

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Saúde, está promovendo um mutirão de ultrassom com agendamento fechado. A secretaria conduziu uma triagem e identificou pacientes com maior prioridade para os exames. Na primeira rodada de exames, 32 pacientes foram agendados no sábado, 19 de agosto, no Centro de Especialidades, situado na Rua Pastor Octávio Scholl, 103, no centro da cidade. com início as 13h30, tendo ocorrido somente duas ausências.

A equipe envolvida nessa ação é composta por:

• Recepção: Bolizane Isley Mendes Ferreira da Cruz

• Técnica de Enfermagem: Claudineia de Oliveira Alegre dos Santos

• Estagiária: Kariny Cristina Francisco

• Coordenadora de Atenção Básica: Marinilze Aparecida Barbosa

• Auxiliar de Limpeza: Andrea Vargas Gonçalves

• Médico: Romulo Dia Tomando Pereira Mihomen

Atenção: o próximo mutirão agendado está programado para o sábado, 26 de agosto, a partir das 8h da manhã, com 48 pacientes agendados. É crucial enfatizar que, se você é um desses pacientes, é fundamental comparecer, visto que a sua saúde é um bem precioso.