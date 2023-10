Mutirão de Ultrassom com Agendamento Fechado em Engenheiro Coelho

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, através da Secretaria de Saúde, realizou um mutirão de ultrassom com agendamento prévio. A secretaria conduziu uma triagem e identificou pacientes com maior prioridade para os exames. Nessa rodada de exames, foram agendados 38 pacientes para o sábado, 30 de setembro, no Centro de Especialidades, situado na Rua Pastor Octávio Scholl, 103, no centro da cidade. O horário de início foi às 8h, porém, ocorreram sete ausências.

A equipe envolvida nessa ação é composta por:

Recepção: Josilaine Cristina da Silva

Técnica de Enfermagem: Claudineia de Oliveira Alegre dos Santos

Coordenadora de Atenção Básica: Marinilze Aparecida Barbosa

Estagiária: Kariny

Auxiliar de Limpeza: Andrea Vargas Gonçalves

Médico: Dr. Rômulo

Parabéns a todos os envolvidos por realizarem um trabalho de extrema importância para a saúde da comunidade.