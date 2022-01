Mutirão de vacina contra a Covid-19

Será realizado no próximo sábado (15), o primeiro mutirão do ano de vacinação contra Covid-19.

A Sala de Vacinas vai funcionar entre as 8h e as 13h, com todas as doses disponível. Para a dose de reforço, é importante lembrar que, a aplicação acontece 4 meses após a aplicação da segunda dose.

Compareça.