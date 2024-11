Na era da IA, a humanização ainda é o maior diferencial para o sucesso

Com 25 anos de experiência no sistema financeiro, Júlio Volpp já liderou mais de 60 mil colaboradores e agora compartilha ensinamentos com o lançamento do livro “Ninguém Se Importa”

Mesmo com o avanço das ferramentas de Inteligência Artificial, que automatizaram todo tipo de tarefa, a construção de relações humanizadas e de confiança entre líderes e equipe segue como a chave do sucesso para qualquer negócio.

Essa é a premissa do livro Ninguém Se Importa: Até Saber o Quanto Você Se Importa, lançamento da Citadel Grupo Editorial assinado por Júlio Volpp. Na obra, o autor conta como exercitou esse princípio ao longo da carreira, especialmente quando ocupou a vice-presidência da Caixa Econômica Federal e liderou 63 mil colaboradores.

Volpp é mestre e doutor em Administração de Empresas e recebeu o Advanced Certificate for Executives pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Com 25 anos de experiência no sistema financeiro, o executivo foi duas vezes vice-presidente da Caixa, além de idealizador e primeiro CEO da Caixa Cartões. Suas experiências o tornam exemplo inspirador para quem deseja desenvolver ambientes de trabalho leves e focados na coletividade.

Ao explorar o conceito de “liderança estratégica em profundidade”, ele aborda, a partir da perspectiva humana, temas como autoconhecimento, inteligência emocional, cultura, comunicação e a importância de relacionamentos verdadeiros no ambiente de trabalho.

Cada capítulo apresenta ideias para construir uma cultura organizacional que prioriza as pessoas e, ao mesmo tempo, entrega resultados de alta performance, transformando a gestão tradicional em inspiração para atingir a máxima potência.

Durante a leitura, fica evidente a mensagem do especialista: pessoas não são números e a verdadeira liderança se dá pela valorização de quem mais importa, o ser humano. Segundo Volpp, conduzir uma equipe é caminhar no sentido oposto do autoritarismo. “Nada confere mais autoridade que a admiração e a autenticidade”, destaca. Suas reflexões reforçam a ideia de que liderar não se trata de destino ou de uma arte, mas sim do desenvolvimento de habilidades.

O livro ainda traz ensinamentos práticos para que a humanização seja exercitada diariamente. Conforme Volpp, três ingredientes formam a receita da construção de relações sólidas: atenção plena, escuta ativa e empatia. O trio forma a base para engajar pessoas em uma causa, uma visão ou um objetivo.

Além disso, são necessárias algumas habilidades especiais. A inteligência emocional, sem dúvida, é uma delas. Segundo o executivo, o mentor que domina os sentimentos dele e da equipe tem um arsenal fantástico para atingir qualquer objetivo.

Em uma realidade na qual as pessoas se encontram cada vez mais desmotivadas com comportamentos tóxicos de seus chefes e exaustas com cobranças irreais no trabalho, Ninguém Se Importa: Até Saber o Quanto Você Se Importa serve como antidoto para uma visão de mundo utilitarista. Uma leitura que destaca uma máxima que jamais pode ser esquecida: humanos devem ser tratados como humanos e não como máquinas.

Ficha técnica

Título: Ninguém Se Importa: Até Saber o Quanto Você Se Importa

Editora: Citadel Grupo Editorial

Autor: Júlio Volpp

ISBN: 978-655-047-545-1

Número de páginas: 176

Preço: R$ 59,90

Onde encontrar: Amazon e nas principais livrarias do país

Sobre o autor:

júlio Volpp tem mais de 25 anos de experiência como executivo no sistema financeiro e foi duas vezes vice-presidente da Caixa, quando liderou mais de 63 mil profissionais, além de idealizador e primeiro CEO da Caixa Cartões. Júlio demonstrou capacidade de criar e implementar estratégias para melhorar os negócios no curto, médio e longo prazos e desenvolver novos projetos, bem como uma entrega comprovada de resultados sustentáveis de altíssimo desempenho, construídos com as pessoas, refletindo uma liderança incomparável. Ele concluiu mestrado e doutorado, pesquisando as competências dos executivos que influenciam o desempenho organizacional. Recentemente, obteve o Advanced Certificate for Executives, do MIT. Atualmente, empreende no ramo de educação executiva com a Chroma, apresentando programas de desenvolvimento e cursos de MBA em Liderança Estratégica. Também é membro do conselho consultivo da Harvard Business Review.

Sobre a editora

Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.

