Na semana de Meio Ambiente, Renovias conscientiza 1.800 crianças e adolescentes com espetáculo Água à Vista

A semana do Meio Ambiente foi marcada por uma força-tarefa de conscientização sobre a preservação da água. Por meio da Cia de Teatro Parafernália, a Renovias levou para as cidades de Mococa, Santo Antonio de Posse e Estiva Gerbi, o espetáculo teatral Água à Vista.

O espetáculo reuniu um público expressivo de estudantes de escolas públicas no interior paulista, totalizando 1.807 espectadores, sendo 922 em Mococa, 440 em Santo Antônio de Posse e 445 em Estiva Gerbi.

A montagem envolveu o público em uma experiência interativa e divertida, promovendo uma reflexão sobre a importância da preservação ambiental. “Foi uma semana de muita celebração, mais de colher do que plantar, fruto da parceria com a Renovias, que completa 10 anos. A Semana do Meio Ambiente é um período de luta pela conscientização, e o Água à Vista é a ‘cereja do bolo’ para nós que trabalhamos com arte, educação ambiental e conscientização. Foi emocionante participar dessa Semana do Meio Ambiente com o espetáculo teatral Água à Vista”, comemorou a atriz, gestora cultural e coordenadora executiva da Cia. de Teatro Parafernália, Andréia Nunes.

O espetáculo faz parte do projeto “Água, Nosso Bem Mais Precioso”, realizado pela Companhia de Teatro Parafernália através da Lei de Incentivo à Cultura, do Governo Federal e patrocínio da Renovias Concessionária S/A.

Escrito por Viviane Casteliani e direção de Alexandre Souzah, Água à Vista conta a história de dois cientistas (interpretados por Joyce Pontes e Danilo Rodriguez) e um aventureiro (Alan Junior) que viajam no tempo em busca de soluções para a crise hídrica na Terra. Presos em 2070, em um mundo devastado pela guerra e escassez de recursos hídricos, encontram em Moisés (Vinicius Rodriguez e Rodrigo Rocha) um guia celestial que os ajuda a buscar alternativas para salvar o planeta.

“Ter a oportunidade de conscientizar tantas crianças em relação à preservação do Meio Ambiente, em uma única semana, é um orgulho para nós da Renovias. Acreditamos que estamos no caminho certo, levando cultura e educação ambiental para as comunidades ao nosso redor”, comentou o Engenheiro Ambiental da Renovias, Leo Henrique de Paula Bueno.

A Renovias está presente, há 26 anos, em 16 cidades do interior de São Paulo, administrando cinco rodovias que totalizam 346 km de malha viária concedida, fazendo a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 km. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo e Artesp.

Sobre a Cia de Teatro Parafernália: Com mais de 30 anos de experiência, a Cia de Teatro Parafernália é conhecida por suas produções teatrais que mesclam entretenimento e reflexão sobre questões sociais e ambientais. Com uma equipe talentosa e dedicada, a companhia busca utilizar a arte como ferramenta de transformação e conscientização. Com sede em Mogi Guaçu, realiza durante todo o ano apresentações teatrais gratuitas em quase todo Brasil.