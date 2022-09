Nando Reis e Pitty apresentam a turnê “As Suas, as Minhas e as Nossas” em Jaguariúna

Neste sábado (01), Nando Reis e Pitty estarão no palco da Red Eventos, em Jaguariúna, cidade do interior do Estado de São Paulo, para a apresentar a turnê “As Suas, as Minhas e as Nossas”. O espetáculo está programado para iniciar às 21h. A realização do evento é da Quinto Continente.

https://www.youtube.com/watch?v=lFL_UAgIkPE

Estarão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Pista, Área Vip e Camarote Open Bar. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=07BDB81A-BC9C-434A-B75A-A126D43D44C3&dt=20220928121920, na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping ou na bilheteria do local.

A ideia do projeto, PittyNando, surgiu a partir de conversas de Pitty e Nando Reis depois que ela apresentou uma versão da música “Relicário” no programa Saia Justa do canal GNT. Ele mandou uma mensagem dizendo que adorou e daí veio a primeira parceria, a canção “Tiro no coração”, em 2021, e depois surgiu a vontade de realizar essa turnê inédita.

Eles mergulharam nos repertórios um do outro, encontraram as músicas que mais combinavam e trabalharam em novos arranjos e novas versões. Para acompanhá-los montaram uma banda composta por músicos que já tocam com um ou com outro: Martin Mendonça (guitarra), Felipe Cambraia (baixo), Daniel Weksler (bateria), Alex Valey (teclados) e Paulo Kishimoto (lap steel e percussão).

Fazem parte do setlist do show, sucessos como “All star” (Nando Reis), “Máscara” (Pitty), “Do seu lado” (Nando Reis) “Me adora” (Pitty), entre outras.

SERVIÇO

Evento: Show PittyNando

Data: 01 de outubro

Horário: 21h

Local: Red Eventos – Avenida Antarctica, 1530 – Santa Úrsula – Jaguariúna/SP.

Valores: A partir de R$ 60,00.

Mais informações: https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=07BDB81A-BC9C-434A-B75A-A126D43D44C3&dt=20220928121920