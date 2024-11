Natal Encantado 2024: Acender das Luzes será no dia 2 de dezembro

O Acender das Luzes de Natal está agendado para a próxima segunda-feira, 2 de dezembro, a partir das 19h30, na Praça Rui Barbosa, o Recanto. O evento abre a programação do Natal Encantado de Mogi Guaçu 2024, com a abertura da Casa do Noel e show com a banda Pegada Universitária. O Acender das Luzes contará com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e demais autoridades.

Em 2024, o Natal Encantado terá uma programação toda especial entre os dias 10 e 14 de dezembro com muita música, dança e shows. Além disso, também terá a tradicional Parada de Natal que neste ano será na terça-feira, 10 de dezembro, às 19h30, no Parque dos Ingás, no Centro.

“É um evento da grande importância para o desenvolvimento da cultura e do turismo do município. Teremos uma iluminação caprichada em áreas da região central e apresentações artísticas e musicais”, disse o secretário de Cultura, André Sastri.

Programação 2024

Acender das Luzes

Segunda-feira, 2 de dezembro, 19h30

Abertura da Casa do Noel – 19h30

Show com Pegada Universitária – 20h30

Praça Rui Barbosa, o Recanto

Natal Encantado 2024 / Parque dos Ingás

Terça-feira, 10 de dezembro – 19h30

Parada de Natal

Quarta-feira, 11 de dezembro

18h30 – SESI Núcleo de Dança

19h30 – Impacto Estúdio de Dança

20h30 – Corporação Musical Marcos Vedovelo

Quinta-feira, 12 de dezembro

19h – Cerâmica Clube

20h – Aula de Ritmo (Fit Dance e Zumba)

Sexta-feira, 13 de dezembro

18h30 – Centro de Jazz Mangatá

19h30 – Karen Lima Escola de Dança

20h30 – Sol Escola de Dança

21h30 – Dansar

Sábado, 14 de dezembro

16h – Estúdio de Artes e Dança WM’s

16h30 – Corpo Livre Estúdio de Dança

17h – Impulso Studio de Dança

17h30 – Dançarte Studio de Dança

18h30 – Encantos – Encontro Natalino de Corais

21h – Banda Stonehenge