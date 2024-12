Natal na Rota acontece segunda, dia 23: lojistas trazem o Natal para a rua

Os lojistas da Rua Rota dos Imigrantes recebem os consumidores com festa na próxima segunda-feira, dia 23. Será o Natal na Rota, evento com entretenimentos gratuitos para os consumidores. Será realizado pela Comissão de Lojistas Natal na Rota, com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Holambra, a ACE Holambra.

A programação vai das 17 às 21 horas, sendo que a visita do Papai Noel está prevista para as 18 horas. O Bom Velhinho vai passear de calhambeque e, depois, caminhar pelas lojas participantes do evento, distribuindo balas às crianças. São 23 empresas no total, espalhadas pela extensão da rua.

Além do Papai Noel, a programação inclui música com DJ, a visita de personagens infantis, decoração nas lojas, pintura artística facial para as crianças e a presença de food trucks na rua, que cuidarão da alimentação dos visitantes.

O evento é uma forma de criar um ambiente festivo às lojas no principal corredor comercial da cidade neste fim de ano, tornando a Rota mais convidativa aos consumidores em uma das datas de maior consumo em Holambra. “O Natal na Rota tem tudo para crescer e se tornar mais um atrativo do Natal na cidade”, declara a gerente da Associação Comercial, Suzi Celegatti.

Todas as atividades são gratuitas e acontecem até as 21 horas. O único impeditivo será a chuva que, se vier a acontecer, poderá inviabilizar o evento.

Veja as empresas participantes do Natal na Rota: Auto Posto Pioneiro, ArtenNet, Basiko.com, Bel Fashion, Divina Terra Holambra, El Shadai Magazine, Ellô Cosméticos, Ellô Presentes, Kendi Cafeteria, À Flor da Pele Kids, Kriattiva, Magazine Alcione, Mandala Holambra, Manú Mancuzzo Imagem & Estilo, Multidrogas Centro, O Boticário, Oficina do Celular, Óticas Carol, Óticas Guarnieri, Óticas Ipanema, Silvana Trevizoli Novidades, Tropical Jeans e Village Vídeos.