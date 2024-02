NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE COMEÇA AMANHÃ

Recado muito importante: o Departamento Municipal de Saúde fará a partir desta terça-feira, 27 de fevereiro, nebulização em diferentes bairros para combater a proliferação do mosquito da Dengue – trabalho conhecido popularmente como fumacê. A ação acontece a partir das 8h. Recomenda-se a retirada de roupas do varal e que as janelas de casa tenham ao menos uma fresta aberta durante a nebulização. Animais de estimação devem ser deixados dentro de casa. Confira, nas imagens, os bairros contemplados neste primeiro dia de atividades e as orientações ao morador. Outras localidades virão na sequência!