Negócios e renda

Cosmópolis recebeu nesta quinta-feira (23), a edição do evento ‘Rodada de Negócios’, promovido pelo CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), com apoio da Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal Indústria, Comércio, Turismo, Geração de Emprego e Renda.

O evento de negócios foi realizado no salão social do ‘Cosmopolitano Futebol Clube’, proporcionando uma série de conversas diretas e apresentações entre empresas de diversos ramos de produtos e serviços, com potencial para serem compradoras ou fornecedoras.

A ‘Rodada de Negócios’ reuniu empresas âncoras e multinacionais interessadas em comprar serviços e produtos, agrupando pequenas e médias empresas, impulsionando os negócios locais do município, assim como a geração de empregos na cidade.

“Esses encontros proporcionam uma oportunidade para as micro, pequenas e médias empresas se aproximarem das grandes indústrias, oferecendo seus produtos e serviços, e assim criando a chance de concretizar negócios”, comentou o prefeito Junior Felisbino.