Nem calor, nem frio demais: dicas para acertar nos cuidados das plantas durante o outono

Depois dos dias ensolarados do verão, é a vez de abrirmos as portas para o outono. A estação que faz com que as pessoas comecem a tirar os casacos do armário também é um período em que as plantas pedem atenção redobrada para continuarem saudáveis. Pensando nisso, a Vasart, empresa 100% brasileira, que é referência em vasos sustentáveis, reuniu diversas dicas para ajudar no cultivo das espécies durante o outono. Primeiramente, é importante ressaltar que as plantas entram em um período de colheita, momento este que é marcado pelas quedas das folhas e dos frutos. É uma estratégia de sobrevivência, pois assim os vegetais podem poupar energia e garantir a proteção necessária para o inverno que se aproxima, quando vem o período de dormência. Mas isso não significa falta de cuidados. Enquanto as espécies se resguardam para fabricar energia, a adubação faz-se necessária, por exemplo. “Neste período, elas precisam de bastante nutrientes para que na primavera e no verão venham as flores e os frutos“, pontua o jardineiro Fernando Araújo, especialista da Vasart, na loja do Mercadão das Flores. Adubação O processo precisa ser constante o ano todo, mas nessa época dar continuidade à adubação é crucial. No outono, recomenda-se realizar o procedimento com produtos orgânicos a cada 15 ou 30 dias, contribuindo para uma terra fértil, capaz de fornecer os nutrientes necessários às plantas. Fernando, da Vasart, indica a utilização do Bokashi (um dos mais completos e eficientes adubos). Parceria de sucesso A Vasart prossegue em parceria com a marca Yes, We Grow, oferecendo produtos inovadores de cultivo, que agregam simplicidade e eficiência, mesmo na cidade grande. Entre os exemplos, há um vasto portfólio (à venda na loja online da Vasart, assim como na unidade física do Mercadão das Flores), como diferentes tipos de Bokashi nas versões sólido, líquido e em comprimidos, além de óleos cítricos e multiminerais para as plantas. Eles contribuem ainda mais para o fortalecimento das espécies. Podas de limpeza Saem de cena as podas comuns, que não são necessárias no outono porque a planta não terá tanta energia para gastar (crescimento, surgimento de brotos etc.) e entram as de limpeza. Para realizar uma higienização, basta retirar as folhas, os galhos secos e checar se há a presença de pragas e fungos.