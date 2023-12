Neoenergia Elektro reforça canais digitais de atendimento e intensifica equipes operacionais nos feriados de Natal e Ano Novo

Da Redação

As lojas de atendimento presencial da Neoenergia Elektro estarão fechadas nas segundas-feiras: 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2024, mas funcionarão normalmente nas sextas-feiras: 22 e 29 de dezembro. A concessionária reforça que os clientes podem acessar, a qualquer momento, os mais de 50 serviços disponíveis nos canais digitais, como a emissão da segunda via da conta de energia, consulta a débitos, religação, registro de falta de energia e de troca de titularidade.

Com a chegada do Verão e o aumento da possibilidade de temporais, a concessionária intensificou o número de equipes de plantão, principalmente, nas cidades mais procuradas pelos turistas, como as localizadas no Litoral de São Paulo.

Em período chuvoso, a distribuidora pede o apoio e a compreensão da população, já que temporais de grandes proporções geram maior impacto na rede aérea de distribuição de energia elétrica e reforça que disponibiliza todo o contingente em campo e na operação, para que o sistema volte a operar normalmente.

Neoenergia Elektro reforça algumas orientações:

– Nunca use aparelhos elétricos e eletrodomésticos durante as tempestades elétricas ou em locais com água ou umidade, nem com as mãos ou os pés molhados. Cobri-los não gera qualquer efeito de proteção;

– Fique longe de objetos isolados, como árvores e postes de luz. Procure uma casa de alvenaria e fique longe de janelas e portas metálicas, especialmente, durante a incidência das descargas atmosféricas;

– Os veículos também se constituem num dos melhores abrigos contra os raios, não pelos pneus, mas pela proteção proporcionada por um fenômeno conhecido como Gaiola de Faraday que, em resumo, significa que dentro de uma gaiola a eletricidade não penetra;

– Se durante um temporal ocorrer de algum cabo do sistema elétrico se romper (por queda de galhos de árvores ou raios, por exemplo), não toque nem chegue perto do local. Se o mesmo vier a cair sobre um carro, a pessoa não deve tentar sair e ninguém deve se aproximar do veículo, pra tentar prestar socorro. Isole a área e acione imediatamente a empresa distribuidora de energia responsável.