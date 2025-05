NESTE DOMINGO TEM ‘CAFÉ COM VIOLA’ NA ESTAÇÃO DE GUEDES

Neste domingo, dia 25, a partir das 9h no Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna, localizado na Estação de Guedes, tem mais uma edição do Café com Viola.

Na programação, apresentação do espetáculo “Meia Xícara de Prosa”, e na sequência, Orquestra de Violeiros de Águas da Prata.

O Café com Viola é um tradicional evento na cidade, promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem como objetivo valorizar as tradições musicais e proporcionar um espaço de encontro para a comunidade.

Além da boa música, aos participantes é oferecido café da manhã com bolo.

No local também haverá praça de alimentação, feira de artesanato e espaço kids. O evento é aberto a toda a família.

Serviço:

Café com Viola

Data: 25/05/2025 (domingo)

Horário: 9h

Local: Centro de Cultura Caipira, na Estação de Guedes

Programação: 9h – Espetáculo “Meia Xícara de Prosa”; 10h – Orquestra de Violeiros de Águas da Prata