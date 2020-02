NESTE SÁBADO TEM “DIA D” DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO

Se você ainda não se vacinou contra o Sarampo pode aproveitar o “Dia D” de vacinação contra a doença que acontece nesse sábado, dia 15. Durante todo o dia haverá uma mobilização nacional e aqui em Jaguariúna três unidades de saúde estarão de plantão para vacinar a população.

Das 8h às 17h, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 12 de Setembro, Fontanela e Florianópolis vão vacinar crianças a partir de 6 meses, adolescentes e adultos até 60 anos.

A secretaria de saúde orienta os moradores a comparecer às unidades de saúde com a carteira de vacinação. No local haverá avaliação da situação vacinal e o calendário vacinal será seguido.

A campanha de vacinação contra o Sarampo começou no dia 10 de fevereiro. O primeiro balanço feito pela secretaria de saúde apontou que até hoje, dia 13, das 89 pessoas foram até as UBSs, apenas 4,5% receberam a vacina. Os demais estavam com a caderneta atualizada.

Além do “Dia D” que será realizado neste sábado, a campanha continua até o dia 13 de março durante a semana, de segunda a sexta-feira, nas seguintes unidades básicas de saúde: 12 de Setembro, Nova Jaguariúna, Fontanella, Miguel Martini, Cruzeiro do Sul, Florianópolis e Roseira de Cima.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira