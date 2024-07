NESTE SÁBADO TEM FEIRA NOTURNA EXTRA NO PARQUE SANTA MARIA

Neste sábado, dia 13 de julho, tem Feira Noturna extra no Parque Santa Maria. Os frequentadores do evento, realizado semanalmente às quartas-feiras, têm mais uma oportunidade de conferir de perto tudo o que a feira oferece: boa gastronomia, artesanato, brinquedos para as crianças e muita diversão, das 17h às 22h. A entrada é gratuita.

Dessa vez, a atração musical será a dupla New Melody, com o melhor do pop rock, sertanejo e retrô. Além de boa música, a Feira Noturna oferece grande variedade de produtos frescos e artesanais, desde barracas de frutas e verduras até artesanato local, além de pastel, lanches e outras iguarias, e já se tornou uma referência na região para os visitantes.

Organizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Feira Noturna é uma excelente opção de compras e gastronomia para toda a família.

O Parque Santa Maria fica na Rua José Alves Guedes, 1.003, no Jardim Sônia.