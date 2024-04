Nilton Modesto: A Jornada de um Educador Exemplar

Morador de Santo Antônio de Posse Recebe Título de Doutor Honoris Causa por Contribuições Notáveis na Educação e na Comunidade

No último dia 13 de abril, Nilton Modesto, um morador ilustre de Santo Antônio de Posse, foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa. Com 49 anos de idade e uma trajetória marcada por dedicação à educação e ao bem-estar das crianças da região, Nilton é uma figura inspiradora que conquistou merecidamente esse reconhecimento.

Nascido em Anastácio, Mato Grosso, Nilton mudou-se para Santo Antônio de Posse há quatro décadas. Desde então, sua vida tem sido dedicada ao ensino e ao serviço à comunidade. Iniciou sua carreira como professor de Educação Física em 2005 e desde então tem deixado uma marca indelével no campo da educação.

Além de sua atuação como pedagogo, Nilton é um apaixonado pela capoeira, tendo iniciado sua jornada nessa arte em 1996. Hoje, ostenta o título de Contramestre de Capoeira, uma conquista que reflete sua dedicação e habilidade nesse campo.

Como funcionário público há 15 anos, Nilton desempenha um papel crucial na prefeitura de Santo Antônio de Posse, coordenando projetos voltados para o desenvolvimento integral das crianças da cidade. Sua paixão pelo ensino o levou a estabelecer uma academia particular, onde compartilha seu conhecimento e experiência com os alunos.

Atualmente, Nilton está cursando uma pós-graduação em Psicopedagogia, buscando aprimorar ainda mais suas habilidades e conhecimentos no campo educacional. Ao receber o título de Doutor Honoris Causa da FOCO EDUCACIONAL, Nilton expressou sua gratidão a sua família, aos mestres que o guiaram em sua jornada na capoeira, e a todos que o acompanharam e apoiaram ao longo de sua carreira.

O título de Doutor Honoris Causa é uma honraria reservada a indivíduos que se destacam em diversas áreas, incluindo educação, filantropia, assistencialismo, política, teologia, filosofia, ciência e outras atividades. Nilton Modesto é um exemplo notável desses valores, cuja dedicação e contribuições impactaram positivamente a vida de muitos na comunidade de Santo Antônio de Posse e além.