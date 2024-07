NIVEA chega a Campinas com sua ação inédita O Potinho do Brasil

Com jogo interativo, a marca convida o público a conhecer os benefícios de uma rotina de cuidados com a pele do rosto.

Depois do início oficial da ação O Potinho do Brasil na Av.Paulista em São Paulo, NIVEA, marca n°1 em cuidado com a pele no mundo, agora desembarca em Campinas na Praça Arautos da Paz (S/N, Vila Nogueira) com sua ativação inédita aberta ao público no dia 21 de julho, das 9h às 17h.

Com ideia criativa da Agência de Comunicação MktMix e Produção Executiva da Agência Cubo, a estrutura conta com um total de 28 metros quadrados e tecnologia imersiva, oferecendo um jogo interativo que permite ao público conhecer os principais benefícios das 5 versões da linha NIVEA facial.

A campanha tem como objetivo democratizar o conhecimento sobre a importância do cuidado facial, mostrando de forma leve e educacional produtos de qualidade e multifuncionais que são acessíveis e atendem às necessidades iniciais de diversos tipos de pele.

Além da gamificação, a ativação também conta com espaço para experimentação de produtos, dinâmica para descobrir o potinho ideal, brindes e descontos especiais para a compra em pontos de venda físicos e e-commerces.

A marca também traz a ação no ambiente online, levando influenciadores convidados, como @grandecampinas e @larissacavalcante, para vivenciar e realizar a cobertura da ativação O Potinho do Brasil em suas redes sociais.

Sobre a NIVEA Brasil

O cuidado é a essência da NIVEA há mais de 110 anos. A marca está presente em cerca de 150 países e no Brasil, conta com um portfólio completo de hidratantes corporais e faciais, protetores solares e labiais, itens para cuidados masculinos, para banho e antitranspirantes. A NIVEA lançou a primeira emulsão hidratante do mundo, que mais tarde ficaria conhecida como a icônica e querida “latinha azul”. A constante busca por inovação e excelência fazem da NIVEA a marca nº 1 em cuidados com a pele no mundo. Atualmente, conta com mais de 500 itens em seu portfólio que valorizam a individualidade e necessidades de cada tipo de pele. Ao longo dos anos, a NIVEA segue conquistando a admiração e a confiança de seus consumidores e acredita no poder transformador do toque humano para gerar conexões, baseado no respeito e cuidado com o meio ambiente e as pessoas como parte de seus valores como marca.