No aniversário de 126 anos de Pedreira a Administração Municipal reabriu o Museu da Porcelana

Após uma grande reforma através de verba do FID – Fundo de Interesses Difusos – o Museu da Porcelana da Pedreira “Adelino dos Santos Gouveia”, foi reaberto oficialmente a população pedreirense na noite da segunda-feira, 31 de outubro, em comemoração aos 126 anos de Emancipação Político-Administrativa de Pedreira.

A solenidade de reinauguração contou com as presenças do Prefeito Fábio Polidoro e Primeira-dama Vanessa Marinelli Polidoro, Presidente da Câmara Municipal Dr. José Carlos de Oliveira, vereadores Claudio Luiz Cassiani, Patrícia Trevisan Pedroso e João Rafael Cavenaghi, representando o Conselho Administrativo dos Museus e neta do patrono Adelino dos Santos Gouveia, Cleusa Gouveia Nery, ex-prefeito Hamilton Bernardes Junior, Presidente do Sindilouça Paulo Roberto Defendi, Embaixador de Pedreira Antônio Ganzarolli Filho, João Carlos Baccareli, representando os demais secretários municipais, o Secretário de Cultura e Economia Criativa João Paulo Nascimento.

Com a regência do Maestro Antônio Carlos, a Corporação Musical Santana esteve abrilhantando a noite de festa, além do cantor Marco Moreira. “Na reabertura do Museu da Porcelana de Pedreira, destaque para a exposição ‘Criações em Garrafas de Porcelana’ que conta com uma mostra de 28 artistas pedreirenses e do Estado de São Paulo”, ressaltou na ocasião o Secretário Municipal João Paulo Nascimento.

Para o Presidente do Sindicato da Indústria da Cerâmica da Louça de Pó de Pedra, da Porcelana e da Louça de Barro no Estado de São Paulo, Paulo Roberto Defendi, a Administração Municipal está de parabéns pelo belíssimo trabalho desenvolvido na reforma do prédio que abriga o Museu. “Assim Pedreira cuida da história de sua Porcelana e nós, empresários do setor trabalhamos no desenvolvimento de novas técnicas e peças para o concorrido mercado mundial”, enfatizou Defendi.

O Embaixador de Pedreira e proprietário da Cerâmica São Joaquim há mais de 66 anos, Antônio Ganzarolli Filho, ressaltou em seu discurso, a satisfação em estar presente na reabertura do Museu da Porcelana. “A partir de hoje Pedreira passa a oferecer aos seus visitantes e a sua população mais uma importante atração turística. Parabéns ao Prefeito Fábio Polidoro, o ex-prefeito Hamilton Bernardes e todos aqueles que trabalharam para a conclusão deste belíssimo projeto”, concluiu Ganzarolli.

Cleusa Gouveia Nery, falou em nome do Conselho Administrativo dos Museus e da família do Patrono “Adelino dos Santos Gouveia”. “Desde o início das obras o Conselho acompanha todos os detalhes, meus agradecimentos a todos os profissionais que dedicaram seu tempo para a reabertura do Museu da Porcelana, já estamos trabalhando para melhorar também o Museu Histórico, em nome da Família Gouveia, meus agradecimentos ao ex-prefeito Hamilton Bernardes e ao atual Prefeito Fábio Polidoro por viabilizarem este belíssimo projeto que tem o nome de nosso pai Adelino dos Santos Gouveia”, enfatizou Cleusa Gouveia Nery.

Em nome do Poder Legislativo de Pedreira, o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Dr. José Carlos de Oliveira, ressaltou sua alegria em poder fazer parte deste momento. “O Museu da Porcelana ficou fantástico, a disposição das peças proporciona uma visita prazerosa e ao mesmo tempo informativa e de uma cultura rica em detalhes. A Câmara de Vereadores tem a honra de apoiar este projeto de grande importância para Pedreira”, concluiu o Presidente Dr. José Carlos.

Durante seu discurso o Prefeito Fábio Polidoro, agradeceu a presença de todos e informou que o novo Museu da Porcelana já conta com uma exposição permanente e em breve receberá outras exposições no pavimento superior. “A população pedreirense e os visitantes podem visitar o Museu sem pagar nada, pois, a entrada será gratuita, meus agradecimentos a todos que trabalharam na viabilização deste projeto, quem ganha com isso é Pedreira, pois passa a contar com mais uma atração turística. Vamos continuar trabalhando para que o progresso nunca pare e cada vez mais possamos nos orgulhar de nossa Cidade. Parabéns Pedreira pelos seus 126 anos”, enfatizou o Prefeito Fábio com os aplausos dos presentes.

A Administração Municipal prestou justas homenagens a pessoas que fizeram parte da história de instalação e reforma do Museu da Porcelana, entre elas, a saudosa Sonia Maria Ferrareto Baccarelli, responsável como Diretora Municipal de Turismo, pela instalação dos Museus, representada na ocasião pelo seu esposo João Carlos Baccarelli e filha Bárbara Baccarelli. Para a Família do Patrono do Museu da Porcelana “Adelino dos Santos Gouveia”, representada por Cleusa Gouveia Nery. Ao representante do então Deputado Estadual Chico Sardelli, responsável pela viabilização dos recursos junto ao Governo do Estado para as obras de reforma do prédio, Jonas Lúcio, recebido pelo advogado Dr. Luciano Teixeira.

No encerramento da solenidade, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa realizou a disposição da “Capsula do Futuro”, em um “Nicho” localizado na área externa do prédio do Museu, onde irá permanecer nos próximos 50 anos e somente será aberta no dia 31 de outubro de 2072.

O Museu da Porcelana de Pedreira está localizado na Praça Coronel João Pedro, nº 102.

GLAUCO MAZZETTO

DICOM – DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA-SP