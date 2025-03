No Dia Mundial da Saúde Bucal, Vetnil® dá dicas de cuidados com cães e gatos

Comemorado em 20 de março, o Dia Mundial da Saúde Bucal tem como propósito destacar a importância dos cuidados orais a favor da boa higiene, prevenção e tratamento das doenças bucais. No caso dos pets, essa condição não é diferente: a saúde bucal deve estar entre os principais pontos de atenção dos tutores, na rotina de cuidados de seus cães e gatos. É o que explica Kauê Ribeiro, Médico-Veterinário da Vetnil®. Segundo ele, a presença de halitose (mau hálito) muitas vezes pode indicar que o animal apresenta algum problema de saúde na região.

“Uma das principais causas de hálito com odor ruim nos pets é a formação de cálculo, também conhecido como tártaro, nos dentes. Isso ocorre devido ao acúmulo de placa bacteriana, que sofre mineralização quando os dentes não são escovados e higienizados regularmente. Esse acúmulo bacteriano leva à ocorrência da doença periodontal, na qual há uma importante inflamação de estruturas periodontais (tecidos gengivais, ligamento periodontal e osso alveolar). Estudos sugerem uma prevalência dessa doença em 80% dos animais a partir dos cinco anos de vida, sendo mais comum em cães e gatos idosos, além de ser mais prevalente em raças de cães de menor porte”, esclarece.

Principais cuidados com a saúde bucal de cães e gatos

Pensando no bem-estar e na qualidade de vida dos pets, Ribeiro reforça que alguns cuidados regulares simples podem ajudar a prevenir os problemas bucais mais comuns. Conforme o Médico-Veterinário explica, o mais importante é garantir a frequência da escovação dos dentes, acostumando o pet desde filhote nesta rotina, um hábito que pode facilitar essa higienização ao longo de toda a vida.

“Podem ser utilizadas escovas de dedo, gazes e escovas específicas para os pets. O ideal é optar pela maneira que seja mais tranquila para o animal. Durante a escovação, é indicado realizar movimentos leves e circulares nos dentes e gengivas, pois o atrito é a forma mais eficaz de promover a remoção da placa bacteriana. Cremes dentais podem auxiliar nesse processo, sendo fundamental optar por produtos específicos para pets, já que os destinados para humanos contêm substâncias que podem ser tóxicas para os animais. Para complementar essa rotina de cuidados, pode ser indicado o uso de brinquedos mordedores, para auxiliar na remoção mecânica da placa bacteriana, associado ao uso de produtos com ação antisséptica, como a clorexidina, evitando o acúmulo de bactérias na região. E claro, as consultas frequentes com o Médico-Veterinário são também essenciais para que sejam feitas avaliações periódicas e, se necessário, sejam indicadas outras medidas de cuidado, como procedimentos odontológicos mais específicos”, salienta.

Comportamentos que indicam problemas bucais

Há algumas mudanças comportamentais nos pets que podem indicar que a sua saúde bucal não anda bem. Nesse sentido, o Médico-Veterinário da Vetnil® esclarece a importância de observar esses sinais e agir o quanto antes, pensando no bem-estar do animal.

“A perda de interesse por brinquedos e petiscos pode ser um indicativo de que essas atividades que envolvam morder ou mastigar estejam causando mal-estar. Isso é igualmente válido para os pets que passam a apresentar redução no apetite e dificuldade para ingerir alguns alimentos, principalmente a ração seca. Além disso, eles também podem ficar mais quietos, menos ativos e apresentar algo similar a uma coceira na face, diante do desconforto causado pela inflamação nas estruturas orais”, alerta Ribeiro.

Doenças bucais que podem acometer cães e gatos

A halitose é um dos indicativos de que a saúde bucal do pet pode estar comprometida, pois muitas vezes esse mau odor está atrelado ao acúmulo de placa bacteriana e à formação de tártaro. Além disso, como já citado, a falta de escovação pode levar ao aparecimento da doença periodontal, que geralmente inicia como uma gengivite – inflamação das gengivas – e evolui para sinais mais graves, como sangramento, vermelhidão, desconforto, dor, perda óssea e até perda de dentes.

Ainda de acordo com Ribeiro, a doença periodontal é uma condição séria, que pode afetar outros órgãos, como fígado, coração e rim, comprometendo a saúde geral do animal.

Para auxiliar os tutores na rotina de cuidados e prevenção de doenças bucais, a Vetnil® possui em seu portfólio o Periovet®, uma solução para a higienização oral de cães e gatos, que complementa os cuidados com a higiene bucal, que incluem a escovação periódica e a avaliação frequente com o Médico-Veterinário.

Como marca parceira de quem cuida, a Vetnil® disponibiliza em blog e redes sociais conteúdos exclusivos sobre esses e muitos outros assuntos, com o propósito de esclarecer as principais dúvidas e orientar sobre os cuidados que os pets devem receber. Siga @vetniloficial.

https://vetnil.com.br/noticia/dia-mundial-da-saude-bucal-vetnil-r-da-dicas-de-cuidados-com-os-pets

Sobre a Vetnil

Fundada há 30 anos pelo Médico-Veterinário Dr. João Carlos Ribeiro (in memoriam), a Vetnil®, empresa 100% nacional, atua em pesquisas e no desenvolvimento de produtos para a saúde e performance de pets e de equinos, estando entre as líderes de mercado nestes segmentos no Brasil. A companhia também exporta as suas soluções para mais de 16 países e tem acumulado premiações importantes, como “100 Melhores empresas para se trabalhar no Brasil” (Revista Época, 2006), “30 Melhores empresas para a mulher trabalhar” (Revista Época, 2006), “As 200 Pequenas e Médias Empresas Que Mais Crescem No Brasil” (Revista Exame, 2015), “Melhores do Agronegócio – As 10 melhores do Setor Saúde Animal” (Anuário do Agronegócio 2015, Revista Globo Rural), vencedora na categoria ‘Produtos Veterinários’ do Anuário do Agronegócio da Revista Globo Rural de 2016, 2018 e 2021, além de “Melhores empresas para Trabalhar GPTW Brasil 2020” no ranking Indústria, ranking São Paulo 2020 e ranking Agronegócio 2021, divulgado pela Great Place To Work, entre outras.