No domingo, 23, a equipe de Judô que representa a Secretaria de Esporte e Juventude (SMEJ) da Prefeitura de Amparo participou da Copa Campinas 2022.

Com 23 judocas, foram conquistadas 6 medalhas de ouro, 4 de prata e 3 de

bronze, ficando entre as 10 associações mais bem colocadas na

classificação geral dentre as 46 participantes.

A competição encerrou a temporada oficial da 15ª Delegacia Regional

de Judô da Grande Campinas.

Nesta edição, Amparo contou com o aluno André Camilo da Silva, que

possui Síndrome de Down, em duas lutas de apresentação. André já

têm um histórico dentro da modalidade e participa igualmente nas aulas

desenvolvidas pela SMEJ Amparo, no Centro Esportivo do Trabalhador.

“No judô, existe a modalidade intitulada ‘Judô para Todos’, que

agrega alunos com alguma deficiência, caracterizada como intelectuais.

Sem dúvida, ele foi motivo de muito orgulho de toda equipe. Agradeço a

dona Tânia, mãe do André, pela confiança na equipe de professores e

aos alunos pelo acolhimento”, finalizou o professor André Nora, da

SMEJ.