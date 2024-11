Campinas sedia Encontro de Prefeitos Eleitos nos dias 18 e 19 de novembro

O Instituto Agronômico de Campinas (IAC) receberá o 1º Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos no Estado de São Paulo, nos dias 18 e 19 de novembro. Com realização da Associação Paulista de Municípios (APM) e correalização da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp), o evento terá a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha. O prefeito de Campinas, Dário Saadi, será o anfitrião do encontro.

O evento é inédito e direcionado para os gestores públicos eleitos em outubro. Está prevista ampla programação, reunindo autoridades, especialistas, ministros e secretários de Estado. Já são mais de 550 inscritos. Segundo a organização do encontro, o objetivo é “apoiar e fortalecer tecnicamente os novos prefeitos e prefeitas que assumirão em 2025, especialmente na etapa inicial que compreende os desafiadores 100 primeiros dias de governo”.

O prefeito Dário Saadi afirma que será uma honra participar desta ocasião especial de acolhimento aos gestores e gestoras que assumem o desafio de liderar os municípios do Estado de São Paulo.

“Campinas, assim como outras cidades do nosso estado, compartilha a responsabilidade de promover o desenvolvimento com eficiência e transparência, sempre voltado para o bem-estar de seus cidadãos. Este encontro, aqui na nossa cidade, será um importante momento de troca e aprendizado no sentido de construir governos comprometidos com a ética, a gestão eficiente e a transformação positiva de nossas cidades”, diz Dário Saadi.

Programação

O Encontro também contará com um pavilhão de exposições, com patrocinadores do evento oferecendo as mais modernas soluções em tecnologia e serviços para os gestores públicos.

No dia 18, pela manhã, após a solenidade de abertura e espaço para apresentação da Caixa Econômica Federal, patrocinadora do evento, o primeiro painel abordará o tema “Securitização da Dívida”. Em seguida, “Saúde” será o assunto discutido pelos presentes. A programação da tarde trará os assuntos “Modernização Administrativa”, “Cartão Benefício”, “Contabilidade Pública” e “Reforma Tributária”. Encerrando os painéis do dia, outro assunto prioritário para os prefeitos: “Educação”.

Neste dia, Campinas vai apresentar os painéis “Telemedicina”, “Urbanismo 100%”, “Como será a Governança do IBS” e o “Projeto Espaço do Amanhã”.

O dia 19 começará com um painel a cargo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Em seguida, outro grande desafio para os próximos quatro anos dos gestores públicos: “Mudanças Climáticas e Cidades Resilientes”. Logo após, o tema é a boa sintonia entre o Executivo e o Legislativo. O “Empreendedorismo” é o próximo assunto na programação.

À tarde, o Ministério Público de São Paulo (MP SP) comanda um painel sobre “Mulheres Municipalistas”. Posteriormente, os temas em discussão serão “Desburocratização e Ambiente de Negócios” e “Nova Lei de Licitações e Compras Públicas + BIM”.

Neste dia, Campinas vai apresentar os painéis “Plano de Ação Climática”, “Um Caso de Sucesso na Redução de Perdas” e participará, como convidada, da mesa sobre “Empreendedorismo”.

Após os painéis da terça-feira, haverá a solenidade de encerramento, com a presença de representantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE SP) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

Prioridades

“Pensamos nos diversos cenários que se apresentam para 2025, como a necessidade de modernização administrativa, gestão de tributos, nova lei de licitações e contabilidade pública, além dos temas prioritários de qualquer prefeito, como saúde e educação”, diz Marcelo Barbieri, presidente da APM.

“A partir de agora, os prefeitos eleitos, que receberam essa importante missão da população, começam a pensar na administração que começam em janeiro. Durante esse evento em Campinas, terão a chance de estreitar laços entre si e ouvir palestras que servirão de bagagem para um início de governo de muito sucesso”, diz Sebastião Misiara, presidente do Conselho Gestor da Uvesp.

As inscrições para o Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos no Estado de São Paulo são gratuitas, mas prioritárias para os gestores eleitos, e podem ser feitas no site www.apaulista.org.br/prefeitoseleitos, onde também está a programação e todas as informações sobre o evento.

Serviço:

1º Encontro Municipalista de Prefeitos e Prefeitas Eleitos no Estado de São Paulo

Dias: 18 e 19 de novembro (segunda e terça-feira)

Horário: das 9h às 19h

Local: Instituto Agronômico de Campinas (IAC)

Endereço: avenida Barão de Itapura, 1.481, Botafogo

Programação e inscrições gratuitas pelo site: https://apaulista.org.br/prefeitoseleitos