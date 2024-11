SAÚDE ANIMAL DE JAGUARIÚNA DIVULGA NOVOS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO E CALENDÁRIO DO CASTRAMÓVEL

As unidades de saúde animal de Jaguariúna têm novos horários de funcionamento e o Castramóvel definiu o calendário de atendimento em novembro e dezembro. O Posto Veterinário passa a atender de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com atendimento exclusivamente por agendamento, que pode ser feito pelo telefone (19) 3837-4077.

Já o Castramóvel – unidade móvel para realização de castrações, instalado no Parque Menegon, no bairro São José – estará disponível em datas específicas para o atendimento também mediante agendamento. Em novembro, os serviços ocorrerão nos dias 17 e 24, das 8h às 12h. Em dezembro, o Castramóvel atenderá nos dias 1, 8, 15, 22 e 29, sempre no mesmo horário e local. Os agendamentos para a unidade podem ser realizados pelo telefone (19) 3937-4077.

Os serviços de saúde animal de Jaguariúna também contam com o “Projeto Veterinários Voluntários”, com o apoio de uma equipe de profissionais voluntários que disponibilizam seu tempo e especialização para cuidar dos animais do município. Entre os voluntários estão a Dra. Andreia Ruiz Amorim, responsável pela clínica geral, os cirurgiões Dr. Francisco Henrique de Lima e Dra. Catharina Oliveira Massa, e a especialista em imagem ultrassonográfica, Dra. Isabel Cristina Marinello Vilas Boas.

“A iniciativa busca proporcionar atendimentos de qualidade e, ao mesmo tempo, controlar a população de animais de maneira ética e responsável, contribuindo para a saúde pública e o bem-estar animal no município”, afirma a secretária de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Essas ações públicas voltadas à saúde e proteção animal levaram Jaguariúna a conquistar, por duas vezes consecutivas, o Prêmio Cidade Amiga dos Animais, realizado pela World Animal Protection – Proteção Animal Mundial (WAP), com parceria da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e Organização Pan-americana de Saúde (OPAS).

Foto: Ivair Oliveira