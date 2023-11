Nogueirense fatura medalha de prata no Meeting Interestadual de Judô

Lucas Silva Santos, de 09 anos, lutou neste final de semana em Itajaí (SC); Iago Araújo conquistou 5º lugar

O Projeto Judô Esporte Social fez Artur Nogueira brilhar no cenário nacional ao conquistar uma medalha de prata no XX Meeting Interestadual de Judô, realizado entre os dias 03 e 05 de novembro, em Itajaí (SC). O evento reuniu 1.500 atletas de 9 a 17 anos – com representantes dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Entre eles estavam os nogueirenses Iago Araújo (Sub18 Leve) e Lucas Silva Santos (Sub11 Leve). Ambos conquistaram a vaga para representar o Estado de São Paulo durante a Seletiva Estadual realizada em 21 de outubro, em Itapecerica da Serra (SP).

Lucas Silva Santos entrou no tatame no sábado (04). Venceu a primeira luta por Ippon contra o atleta de Porto Alegre. Na segunda luta, venceu o atual vice-campeão paulista, também por Ippon. Já na semifinal, Lucas venceu o atleta de Curitiba e garantiu a vaga para a grande final.

Logo no início da última luta, o judoca nogueirense sofreu um contragolpe e ficou atrás do placar. Sempre buscando pelo ataque, ele conseguiu empatar a luta nos segundos finais – o que levou para o GoldenScore (prorrogação). Lucas conseguiu dominar as iniciativas, mas acabou errando uma técnica e foi imobilizado.

Com isso, Lucas ficou com a medalha de prata e o título de vice-campeão Interestadual. Esse é o primeiro grande resultado do jovem na categoria sub11. Lucas Silva Santos tem 9 anos, é aluno da EMEF Alcídia T.W. Matteis e foi campeão paulista Sub9 em 2022.

MAIS DESTAQUE

Já o judoca Iago Araújo lutou na sexta-feira (03). Logo na estreia, Iago foi derrotado pelo atleta do Paraná. Ele foi para a repescagem, onde venceu um atleta de Santa Catarina e um de São Paulo.

Essas vitórias o credenciaram para disputar a medalha de Bronze. Lutando contra o atleta da casa, Iago foi derrotado e ficou com a 5ª colocação. Iago Vieira de Araújo tem 16 anos, estuda na E.E. Magdalena Sanseverino Grosso e faz parte da equipe de Judô há três anos.

PROJETO QUE TRANSFORMA

Iago e Lucas são atletas do Projeto Judô Esporte Social, mantido pela Prefeitura de Artur Nogueira há 12 anos.

“O Brasil é um celeiro de grandes atletas. Por esse motivo sabemos o quanto é difícil se destacar no esporte. Ver um nogueirense subindo no pódio em grandes eventos com atletas de grandes equipes das capitais do Brasil, é um orgulho enorme para nós. Em nome do prefeito Lucas Sia (PSD), agradeço aos judocas Iago e Lucas por nos representarem tão bem. Parabéns pelos excelentes resultados”, comemora o Secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues.