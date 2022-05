Noite de Autógrafos Vendas do livro ” Memorias de um delegado de Saias” em prol do Lar Feliz.

Em nome do Lar Feliz gostaria de agradecer a todos que prestigiaram o evento nessa sexta feira, compraram livros e prol do Lar Feliz e aos patrocina que acreditaram no evento e foi sucesso: Cerimonial Murer Organização de Eventos, Duda Banqueteria, Bar da Praia Restaurante, Bel Fashion Modas Holambra, Montoya Semi Jóias, CAF Imobiliária e Mihcasa Mesa Posta.

