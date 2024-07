NOTA DE PESAR – Rodrigo Raineri

Rodrigo chegou a Campinas em 1980 e desenvolveu projetos importantes ligados ao Esporte da cidade

A Prefeitura de Campinas e o prefeito Dário Saadi lamentam a morte do alpinista e empresário Rodrigo Chaddad Raineri, de 55 anos, na noite desta quinta-feira (23h horário de Brasília), 4 de julho.

Rodrigo sofreu um acidente com parapente próximo ao acampamento do K2, a segunda montanha mais alta do mundo, ao norte do Paquistão. Nascido em Ibitinga, em 1980 ele se transferiu para Campinas onde cursou Engenharia da Computação na Unicamp.

Rodrigo Raineri foi o primeiro alpinista brasileiro a escalar e alcançar o cume do Monte Everest três vezes, a 8.848 metros de altitude. Essas expedições resultaram no lançamento do livro “No Teto do Mundo”, narrado com Diego Schelp, que relata todas as aventuras e dificuldades vividas.

O prefeito Dário Saadi lamenta profundamente a morte de Rodrigo Raineri: “Estou extremamente triste e consternado. O Rodrigo era um amigo, um idealista. Quando fui secretário de Esportes e Lazer, lançamos um projeto de grande repercussão, o Projeto Escalada. Uma figura humana extraordinária. É um momento muito difícil”, afirma.

O Projeto Escalada, apresentado por Raineri, foi lançado em 2019 e teve grande repercussão na época, despertando nas crianças, principalmente, o interesse pela prática da atividade física. Pelos feitos internacionais e a efetiva atuação na área esportiva da cidade, Rodrigo Raineri foi escolhido como um dos personagens da série “Campineiros!”, que virou exposição e homenageia figuras que ajudaram e ajudam a construir Campinas, que comemora 250 anos no próximo dia 14 de julho. O vídeo que conta a história de Rodrigo pode ser visto aqui: https://www.youtube.com/watch?v=urmvgULDRJU

O secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, reconhece Rodrigo Raineri como “um símbolo do esporte de Campinas. Uma personalidade exemplar, amigo, de coração ilimitado. Contribuiu com projeto de Escalada, atuou na Virada Esportiva, participou de edição da Maratona. Sentimos muito, porque perdemos um grande esportista e um amigo campineiro”, conclui.