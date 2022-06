NOTA OFICIAL – Falecimento do Prefeito Dr. Jesus Adib Abi Chedid

Bragança Paulista, 02 de junho de 2022 às 3h10

É com imenso pesar que a Prefeitura de Bragança Paulista comunica o falecimento do Prefeito Jesus Adib Abi Chedid, ocorrido nesta quinta-feira (02/06), às 3h10 da manhã, no hospital conveniado, em São Paulo, em decorrência de broncopneumonia bacteriana e falência múltipla dos órgãos.

O falecimento do prefeito Jesus Chedid entristece a cidade de Bragança Paulista que o via não só como um político apaixonado, mas como um líder que comandava e inspirava todos a sua volta com garra e perseverança por uma sociedade melhor. Jesus Chedid deixará sua marca em todos, para sempre.

Jesus Chedid deixa a esposa Marilis Reginato Abi Chedid, os filhos Edmir, Elmir, André Luís e Érika, as noras Tereza, Deborah e Daniele, e o genro Henrique, 12 netos e uma bisneta.

O velório será no Centro Cultural e em breve divulgaremos o horário.

O sepultamento será no Cemitério da Saudade, em Bragança Paulista.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL