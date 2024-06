Nova Atração Confirmada para o Jaguariúna Rodeo Festival: Jorge & Mateus na 35ª Edição!

O Jaguariúna Rodeo Festival, um dos eventos mais aguardados do circuito sertanejo, acaba de anunciar mais uma atração de peso para sua 35ª edição. Na sexta-feira, dia 27 de setembro, a terceira noite do festival promete ser inesquecível com a presença da dupla Jorge & Mateus.

Com uma trajetória brilhante, Jorge & Mateus se consolidaram como um dos maiores nomes da música sertaneja no Brasil. Desde seu surgimento, a dupla conquistou o coração de milhões de fãs com seus hits inesquecíveis e apresentações energéticas. Eles são responsáveis por sucessos como “Pode Chorar”, “Amo Noite e Dia” e “Propaganda”, que marcaram gerações e se tornaram trilha sonora de muitos momentos especiais.

A inclusão de Jorge & Mateus na 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival reforça o compromisso dos organizadores em oferecer um evento de altíssimo nível, reunindo os maiores talentos da música sertaneja em um só lugar. Conhecido por sua estrutura impecável e por proporcionar uma experiência única ao público, o festival é uma verdadeira celebração da cultura sertaneja.

Se você é fã de sertanejo, não pode perder essa oportunidade única de ver Jorge & Mateus ao vivo no Jaguariúna Rodeo Festival. Garanta já seu ingresso e prepare-se para uma noite repleta de emoções, boa música e diversão garantida!

A 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival promete ser histórica, e com a presença de Jorge & Mateus, tem tudo para ser uma das melhores de todos os tempos. Não fique de fora dessa festa que é considerada uma das maiores do circuito sertanejo. Nos vemos lá!