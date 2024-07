NOVA CRECHE NO BAIRRO FLORIANÓPOLIS ATENDERÁ 100 CRIANÇAS

A Prefeitura de Jaguariúna celebrou nesta quinta-feira, dia 4 de julho, mais uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo para a obra de uma nova creche, que será construída na Avenida José DalCorso, no bairro Florianópolis, próximo ao futuro condomínio Residencial Pôr do Sol, com 115 casas do novo programa Minha Casa, Minha Vida, anunciado pela Prefeitura na semana passada.

Segundo a Secretaria de Educação de Jaguariúna, a nova unidade deverá criar pelo menos mais 100 novas vagas para crianças de 0 a 3 anos de idade. O prazo para execução da obra é de 12 meses.

O valor da obra será de R$ 2,8 milhões, viabilizada por meio do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (PAINSP).

Foto: Ivair Oliveira / arquivo