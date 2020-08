Nova escola estadual é inaugurada no bairro José Tonolli

Foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, 13, a Escola Estadual “Professor Orlando Dini”, situada na Rua Maria Rosa Formigari Ehmke, no bairro José Tonolli. A unidade receberá mais de 500 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio que hoje estudam na Escola Estadual “Caetano Munhoz”.

Construída em uma área de quase 3.000 m², a escola possui 10 salas de aula, um laboratório de informática, um laboratório de matemática, um laboratório de biologia, sala de leitura, sala de recurso e quadra coberta. Todo o projeto foi feito com acessibilidade seguindo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Diretora da unidade é Valéria Cristina Pereira Batista e a coordenação é de Maisa Marconato. Vinte e oito professores compõem o corpo docente.

A cerimônia de entrega da escola foi marcada pela presença de Rossieli Soares da Silva, Secretário de Educação do Estado de São Paulo, do Prefeito José Natalino Paganini, do Deputado Estadual José Antônio Barros Munhoz, da Secretária Municipal de Educação Maria Elizabeth Brianti de Melo e demais autoridades municipais.

Rossieli agradeceu e cumprimentou o prefeito pelos esforços empregados na construção de mais uma escola. “Agradeço a colaboração do prefeito Paganini e também do deputado Barros Munhoz e cumprimento toda a equipe por tornar possível a conclusão de mais essa obra. A coisa mais transformadora é a educação. Portanto, pra mim o mais importante que podemos entregar é uma escola”, declarou.

O prefeito José Natalino Paganini também comemorou a entrega de mais uma obra. “Eu quero transmitir a minha alegria, a minha responsabilidade e satisfação. Nós temos aqui no bairro do Istor Luppi perto de oito mil habitantes e toda a infraestrutura que fizemos foi para melhoria desse bairro. Inclusive uma educação de qualidade porque educação é o futuro. Agradeço as secretarias, a Câmara Municipal, ao deputado Barros Munhoz e ao secretário Rossieli pelos esforços empreendidos”, disse.

O deputado Barros Munhoz ressaltou a importância do trabalho e investimento na educação “É a segunda escola que entregamos aqui nesse mesmo bairro, por isso agradeço e parabenizo os nossos vereadores e a nossa secretaria da educação Maria Elizabeth. Saúdo também a Valéria, futura diretora, e desejo muito sucesso pra todos nessa nova empreitada”, falou.

Sobre o homenageado

Orlando Dini era muito conhecido e estimado por toda a comunidade itapirense devido sua atuação como educador, político e esportista e principalmente pelo jeito afável, seu bom humor e sua generosidade. Filho dos imigrantes italianos Ferruccio Dini e Clélia Del Corso, Orlando Dini nasceu em Itapira em 21 de agosto de 1924.

Atuou por vários anos como professor e diretor em várias escolas de Itapira e da região. Também participou ativamente da política no município e foi eleito vereador por quatro legislaturas. Foi eleito vice-prefeito e chegou a assumir o cargo de chefe maior do Executivo durante licença médica do titular. Foi presidente da Câmara Municipal e o redator da Lei Orgânica do Município.

Amante do futebol, participou como secretário e treinador na Sociedade Esportiva Itapirense. Na área social atuou no Clube XV de Novembro, na Sociedade Beneficente Operária, no Clube dos 200 e no Circolo Ítalo-Brasiliano di Itapira.

Até 2011, aos 86 anos, o Professor Orlando Dini continuava em atividade profissional como colaborador na Prefeitura de Itapira, no Gabinete do Prefeito e na Divisão de Atos Oficiais, onde colaborou principalmente com seus conhecimentos de língua portuguesa.

Faleceu em Itapira aos 92 anos em 28 de dezembro de 2016 e deixou um legado como educador e como ser humano exemplar.