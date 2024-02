Nova fase do Programa Municipal de Recapeamento Asfáltica começa no Santa Luzia

O maior programa municipal de recapeamento asfáltico da história de Mogi Mirim avança pela cidade. E mais uma etapa será realizada no bairro Santa Luzia, na Zona Norte, a partir desta próxima semana. A ordem de serviço – espécie de autorização – foi assinada pelo prefeito Paulo Silva, na quarta-feira (31), em evento realizado na igreja São Judas Tadeu. Na ocasião, representantes da comunidade local, bem como moradores participaram da cerimônia, onde também marcaram presença o vereador João Victor Gasparini, a secretária de Relações Institucionais Maria Helena Scudeller de Barros e o secretário de Esporte, Juventude e Lazer Wilians Mendes.

OBRAS

Sob a supervisão da Secretaria de Obras e Habitação Popular, diversas vias constam no projeto de recapeamento. Nesta relação constam as ruas Heitor Paulo Zorzetto, Professora Ana Luiza de Souza Aranha, Humberto Mattioti, Natal Mestrinel, dentre outras. Com investimentos de cerca de R$ 1,250 milhão, a empresa Lanza Terraplenagem deverá executar as melhorias viárias no bairro. Antes de chegar na Santa Luzia, o recape foi feito no Jardim do Lago, na Zona Leste.