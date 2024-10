Nova infraestrutura em vias do Cidade Nova Mogi Guaçu segue em ritmo acelerado

A implantação de nova infraestrutura de pavimentação asfáltica em vias do Cidade Nova Mogi Guaçu, o antigo Limoeiro, na Zona Leste, segue em ritmo acelerado. Nesta semana, a Administração Municipal iniciou o trabalho na Rua Argino Mendes, que será contemplada com 370 metros lineares de asfalto e implantação de boca de lobo, além da reconstrução do sarjetão situado no meio desta via. O serviço faz parte do pacote de melhorias de mobilidade urbana que irá atingir cerca de 1,9 km em seis ruas do bairro.

Entre os serviços previstos estão os reparos do macadame hidráulico e da brita graduada simples (BCG), que servirão para estabilizar e recompor a base do solo, para que, na sequência, a Rua Argino Mendes possa receber a novo recapeamento asfáltico. O trabalho é executado pela Construtora Simoso e tem acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM).

“O macadame hidráulico é a camada de base ou sub-base obtida por compactação de agregados graúdos, uniformemente distribuídos, cujos vazios são preenchidos com pó-de-pedra a seco e depois adensados com ajuda de água. Já a brita graduada simples é utilizada como base de pavimento e deve ser enquadrada entre duas faixas granulométricas, sendo uma mais grossa e a outra mais fina e, de acordo, com especificação do projeto”, explicou o secretário municipal de Obras e Mobilidade (SOM), Daniel Rossi.

O serviço já foi executado na Estrada Policarpo Albino Canato com instalação de novo pavimento asfáltico em 790,50 metros lineares. A estrada também recebeu a aplicação de massa asfáltica da nova infraestrutura do acostamento, sendo executado em 1.633,43 m² do lado direito da via no sentido centro-bairro, no trecho entre o Jardim Nova Alvorada até o Cidade Nova Mogi Guaçu e ainda o serviço de drenagem e de instalação de galerias.

“Após 30 anos de espera, a comunidade do Cidade Nova Mogi Guaçu, o antigo Limoeiro, começou a ser beneficiada com a tão esperada infraestrutura asfáltica”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti ao lembrar que “o município conta com o maior programa de recapeamento asfáltico e 174 ruas e avenidas da cidade já foram beneficiadas, além de outras 20 vias que receberam nova infraestrutura completa”.

Pacote

Também serão beneficiadas com melhorias no Cidade Nova Mogi Guaçu, a Rua Reinaldo da Silva Moreira com 200 metros lineares de nova malha e a Avenida Nova Mogi Guaçu com o recapeamento de 331,72 metros lineares, que incluirá o entorno da praça, que fica na avenida até a entrada do Jardim Nova Alvorada.

E, por último, a Rua Antonio da Silva Leme será contemplada com 92 metros lineares de recapeamento asfáltico, enquanto a Rua Luiz de Souza Mello com outros 68,23 metros lineares de novo asfalto.