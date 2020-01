NOVA JAGUARIÚNA RECEBE OBRA DE RECAPEAMENTO

Hoje foi a vez de o bairro Nova Jaguariúna receber as obras de recapeamento que estão sendo executadas em várias regiões da cidade, numa das maiores operações de recuperação de ruas e avenidas do município. O bairro já havia recebido as máquinas da operação de recapeamento no último mês de outubro.

As obras começaram pela Rua José Luiz Silho e também devem chegar a outras vias, como Rua João Voltan, Praça Santa Mercedes, Avenida Januário Eliseu de Navarro, Rua Renato Corte Real, Rua José Dias e Rua Professora Júlia Calhau Rodrigues.

Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, o recapeamento tem sido feito priorizando ruas e avenidas que recebem o fluxo mais intenso e pesado de carros e caminhões de diferentes portes. Essas vias, ainda de acordo com a secretaria, foram pavimentadas no início da década de 1990 e, por isso, necessitam de recuperação.

A ausência de chuvas significativas nos últimos dias tem beneficiado os trabalhos, que continuarão também em outros bairros da cidades.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira