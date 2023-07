Nova ponte da Avenida dos Trabalhadores entra na última etapa do serviço de concretagem das aduelas

Nesta semana, a obra de construção da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores entrou na última etapa de concretagem das aduelas do monumento. Ao todo, são 17 aduelas, sendo oito do lado esquerdo e oito do lado direito das margens do Rio Mogi Guaçu e uma aduela de suporte central para sustentação da superestrutura de conclusão da nova ponte. O trabalho é realizado pela Trilha Engenharia e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

A nova ponte da Avenida dos Trabalhadores está sendo construída por meio de instalação de tubulões – tipo de fundação profunda composta por segmentos de seção circular –, e a obra já está com 100% desta fundação profunda concluída. Ao todo, já foram concretados 15 tubulões.

O secretário-adjunto da SOM, Ayltom Martins Junior, explicou que o trabalho foi realizado em duas etapas de concretagem por aduelas, sendo necessário um período de dois dias para a secagem de cada uma delas. “Cada aduela foi preenchida com concreto e, assim, formaram um bloco, também de concreto, que sustenta a base da parte plana da nova ponte, o chamado tabuleiro. Desta forma, as aduelas com tabuleiros receberam lances sucessivos de ambos os lados da nova ponte até se encontrarem sobre o Rio Mogi Guaçu”, disse.



Ele disse que o encontro final das aduelas de ambos os lados com a da central de sustentação da superestrutura deve ser executado dentro de 10 dias. “Para que seja realizada a concretagem da aduela central, necessitamos de uma forma específica que já está sendo preparada para o serviço”, destacou ele ao ressaltar ainda que “precisamos fazer tudo com muita técnica e calma como a análise de secagem de concreto e os escoramentos de cada uma das aduelas de cada lado da margem do Rio Mogi Guaçu”.

Ayltom Martins adiantou que até o final do mês de julho esta etapa deve ser finalizada, restando somente a colocação das cabeceiras do monumento para conclusão final da obra. “Após a concretagem da aduela de suporte central de sustentação da superestrutura, será feito os serviços de passagem de cabo de aço pelas bainhas e os trabalhos de protensão dos cabos para a sustentação de passagem de veículos sobre a nova ponte”, finalizou.

Construção

Além da fase de concretagem das aduelas, encontram-se executados os serviços de concretagem da estrutura do balanço sucessivo da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores, sendo o suporte que irá garantir a passagem segura dos veículos sobre o monumento. Também está finalizada a superestrutura da ponte que irá receber o tabuleiro, no qual será a base da pista de trânsito por onde vão passar os veículos.

Após a sua conclusão, a pista da nova ponte será ligada à Avenida dos Trabalhadores e atenderá ao tráfego de veículos no sentido bairro/centro, enquanto a atual ponte de ferro terá o fluxo no sentido centro/bairro. O projeto de conclusão prevê ainda a sinalização no cruzamento da Avenida dos Trabalhadores com as Ruas São José e dos Operários.