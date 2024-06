Novas princesas do mundo moderno ganham vida em Corajosas 2

Após o sucesso de Corajosas, a Editora Mundo Cristão retorna com releitura cristã dos contos de fadas

A releitura cristã dos contos de fadas está de volta com princesas do mundo contemporâneo em paisagens brasileiras. As protagonistas deste novo “era uma vez” estão prontas para explorarem os desafios da vida real. Corajosas 2, sequência do best-seller Corajosas, é escrito em coautoria por Thaís Oliveira, Maria S. Araújo, Arlene Diniz e Queren Ane e publicado pela Editora Mundo Cristão.

Desta vez, as autoras se inspiraram nas clássicas histórias de Bela Adormecida, Mulan, Pequena Sereia e Rapunzel para criarem um enredo com jornadas de fé e coragem. Relacionamentos amorosos, relação entre pais e filhos, autoaceitação, descoberta e superação são apenas algumas das temáticas abordadas ao longo do livro.

As dificuldades vão levar você para mais perto de Deus e transformar sua fé em algo sólido que não vai se quebrar facilmente.

(Corajosas 2, pg. 146)

Em Flores no deserto, Thaís Oliveira apresenta Aurora, personagem inspirada em Bela Adormecida. A jovem sempre anseia pelas férias de verão no chalé da avó localizado nas montanhas serranas do Espírito Santo. Entretanto, as coisas perderam o brilho neste ano, já que ela está chateada pela constante ausência do pai. Com muita fé e apoio daqueles que a amam, Aurora perceberá que nem tudo está perdido.

Maria S. Araújo assina a história Coração de guerreira, que traz Lana, baseada em Mulan. Entusiasta das artes marciais, ela busca um propósito para sua existência. Ao encontrar uma caixa com o diário da falecida mãe, a garota tem a vida transformada de maneira surpreendente e emocionante. Lana tem interesse em se conectar com a cultura chinesa da mãe, mas o pai não gostaria que a jovem praticasse Kung Fu. São as diversas conversas com Deus que a fazem enxergar o caminho a ser seguido.

Queren Ane reinventa o conto da Pequena Sereia em Fé sobre ondas. Ariela, uma ex-nadadora profissional, sonha em cursar Biologia Marinha. Com um pai que tem outros planos para ela, a jovem buscará trilhar o próprio caminho. As orações, o suporte dos amigos e a conexão com o Divino serão seus grandes aliados.

No conto Cores da liberdade, Arlene Diniz se inspira em Rapunzel. Rachel tem um “caderninho dos sonhos” e não vê a hora de ticar cada uma das coisas empolgantes que listou, como andar de balão em seu aniversário de 18 anos. Ao tentar colocar os planos em prática, a jovem aprenderá preciosas lições.

Em Corajosas 2, as novas princesas nada encantadas, refletem os desafios, aventuras e alegrias que os jovens enfrentam no mundo atual. Com ilustrações coloridas, escrita leve, lições de comunhão e mensagens bíblicas, as histórias prometem ajudar a buscar beleza e redenção na imperfeita jornada da vida real.

Ficha técnica

Título: Corajosas 2

Subtítulo: os contos das princesas nada encantadas

Autoras: Thaís Oliveira, Maria S. Araújo, Arlene Diniz e Queren Ane

Editora: Mundo Cristão

ISBN: 978-65-5988-320-2

Páginas: 352

Preço: R$ 99,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre as autoras: Thaís Oliveira, Maria S. Araújo, Arlene Diniz e Queren Ane são autoras dedicadas a criarem obras de ficção cristã que inspiram jovens. Em “Corajosas”, elas trazem releituras inovadoras e emocionantes dos contos de fadas.

Sobre a editora: Fundada em 1965 na cidade de São Paulo pelo missionário americano Peter Cunliffe, a Editora Mundo Cristão publica Bíblias e livros de autores nacionais e estrangeiros e de diversos gêneros literários, sempre pautados pela postura teológica cristã, histórica e equilibrada.

