NOVAS UBS VÃO ATENDER OS BAIRROS SANTO ANTONIO DO JARDIM E VARGEÃO

Jaguariúna vai poder contar em breve com mais duas unidades básicas de saúde (UBSs). As obras foram confirmadas pelo governador de São Paulo, João Doria, durante sua visita à cidade no último sábado, 15 de fevereiro, para a inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e Centro de Educação Infantil (CEI) “Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira”, ao lado do prefeito Gustavo Reis.

As novas unidades de saúde deverão ser construídas nas regiões do Santo Antonio do Jardim e Vargeão. Os recursos liberados pelo Estado são de R$ 700 mil – R$ 350 mil cada UBSs, segundo o secretário de Governo, Valdir Parisi. Com a liberação da verba, o próximo passo é iniciar o processo de licitação para a obra.

Jaguariúna possui, atualmente, dez unidades básicas de saúde, sendo cinco construídas na atual gestão – as unidades do Zambrom, Roseira de Cima, Nova Jaguariúna, Fontanella e Cruzeiro do Sul. O município também conta com uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para urgências e emergências, localizada no bairro Planalto.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira