Novembro Azul: confira os dias e horários dos plantões dos PSFs em Artur Nogueira

Unidades têm atendido até às 19h e oferecido atendimentos médicos e

diversos serviços de saúde ao público masculino

Todos os anos, a campanha Novembro Azul chama a atenção para a saúde

do homem e a prevenção contra o câncer de próstata. Em Artur

Nogueira, a Secretaria de Saúde, por meio da Coordenadoria da Atenção

Básica, criou um cronograma especial de atendimento ao público

masculino, a fim de alertar sobre a necessidade de acompanhamento

médico para prevenir e tratar doenças.

Ao longo do mês de novembro, unidades de saúde têm tido os horários

de atendimento estendidos até às 19h para alcançar essa população,

de todas as idades. De acordo com a titular da pasta, Ângela Pulz

Delgado, o foco é a abordagem integral da saúde dos homens,

estimulando a prevenção precoce de doenças.

Por isso, entre os dias 03, 09, 17, 22 e 30 de novembro, 12 postos têm

oferecido checagem de testes rápidos de HIV, Hepatite C, Hepatite B,

Sífilis, aferição de pressão arterial, e teste de glicemia capilar

(dextro). Também estão sendo disponibilizados atendimentos médicos e

vacinação.

“Além de se atentar para o câncer de próstata, é importante que os

homens se conscientizem sobre sua saúde como um todo, inclusive na

prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares que ainda são as

principais causas de mortalidade masculina no Brasil”, enfatizou

Ângela.

A coordenadora de Atenção Básica, Soraia Cardoso, explica que a ideia

é que, a partir dos testes rápidos, o paciente seja encaminhado para

um médico especializado e dê início a exames específicos para a

saúde do homem, como o da próstata.

“O homem tem certa resistência a procurar as unidades de saúde quando

não sente nada ou quando não está doente, diferentemente da mulher. E

essa ação busca criar na população masculina o hábito de cuidado e

preocupação com a saúde. Queremos que as idas às unidades, como

forma de prevenção, vire rotina”, disse.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO

-Plantão das 17h às 19h nos dias 17, 22 e 30

Unidades: PSF Jardim do Lago; PSF Coração Criança; PSF Sacilotto; PSF

Laranjeiras; PSF Casinhas; e PSF São Vicente.

-Plantão das 17h às 19h nos dias 17 e 30

Unidades: PSF Bom Jardim; PSF Trabalhadores/ Ypês.

-Plantão das 17h às 19h nos dias 22 e 30

Unidades: UBS Terezinha Vicensotti; PSF Blumenau;

-Plantão das 17h às 19h nos dias 22 e 30

Unidades: PSF Rural.

-Plantão das 17h às 19h nos dias 17 e 30

Unidades: PSF Planalto