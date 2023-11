Novembro azul: Prefeitura faz plantão nos PSFs de Artur Nogueira

Unidades terão atendimento estendido nas quintas-feiras de novembro, das 17h às 19h, com exames e cuidados para a saúde masculina

Dentre as iniciativas do Novembro Azul – mês de atenção e prevenção ao câncer de próstata, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde e da Coordenação de Atenção Básica, desenvolveu um cronograma especial de atendimento voltado ao público masculino.

Durante o mês de novembro, a Secretaria de Saúde irá estender o horário de atendimento nos postos de saúde entre os dias 09, 16, 23 e 30 (quintas-feiras), das 17h às 19h. A ação visa tornar o acesso aos serviços de saúde mais conveniente para homens de todas as idades.

Os pacientes terão à disposição exame de Antígeno Prostático Específico (PSA), checagem de testes rápidos para HIV, Hepatite C, Hepatite B, Sífilis, aferição da pressão arterial e teste de glicemia capilar (dextro). Além disso, serão oferecidos atendimentos médicos e serviços de vacinação.

O foco é a abordagem integral da saúde dos homens, estimulando a prevenção precoce de doenças.

O prefeito Lucas Sia (PSD) ressalta a importância dessa iniciativa e afirma: “Estamos comprometidos com a saúde da população e a prevenção é a chave. O Novembro Azul é uma oportunidade para que os homens tenham acesso a exames e orientações que podem salvar vidas”, frisou.

CRONOGRAMA

Atendimentos estendidos até as 19h nos dias 09, 16, 23 e 30

Unidades: PSFs Blumenau; Bom Jardim; Coração Criança; Jardim do Lago; Rural; Sacilotto; São João dos Pinheiros; São Vicente; Terezinha Vicensotti; e Trabalhadores/Ipês.

Palestras e orientações no dia 16 de novembro

Unidades: PSF Coração Criança e PSF Trabalhadores/Ipês

Os pacientes do PSF Laranjeiras poderão ser atendidos no PSF Rural e PSF Terezinha Vicensotti. Já os pacientes do PSF Planalto poderão ser atendidos no PSF São Vicente.

O secretário de Saúde, Amarildo Boer, enfatiza que a intenção é que, a partir dos testes rápidos, os pacientes sejam encaminhados para médicos especializados e iniciem exames específicos para a saúde masculina, como o exame de próstata.